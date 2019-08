Här är första beskedet efter ÖSK-anfallarens knäsmäll: "Kan vara väldigt smärtsamt"

Agon Mehmeti har den senaste tiden kommit allt närmare full styrka. Anfallaren som kom till ÖSK under vintern har tagit tid på sig att bli helt redo för att starta matcher i allsvenskan. Men inhoppen under slutet av juli och början av augusti visar att den förre Malmö FF-stjärnan kommer att bli viktig för ÖSK under hösten.

Jag fick hans dubbar i insidan av knäet.

I slutskedet av fredagsträningen bröt sig Mehmeti in i straffområdet under en avslutningsövning. Anfallaren gjorde en snabb tvåfotsdribbling, hamnade i en duell och föll ihop med ett skrik och tog sig för höger knä.

– Jag fick hans dubbar i insidan av knäet. Jag hoppas att det inte är något allvarligt, sade Agon Mehmeti när han var på väg in i omklädningsrummet med ett lindat vänster knä.

ÖSK:s fysioterapeut Peter Brolin var trots allt positiv efter den första undersökningen som gjordes direkt efter träningspasset.

– Första prognosen ser rätt så bra ut. Vi får titta på det mer i morgon men det ser mer ut som att han har fått en smäll än att det är någon vridning. Han har ganska ont och är öm över knäet. Men det ser inte ut att något är sönder. Det är första prognosen sedan får vi undersöka och se mer i morgon. Det är alltid svårt att se direkt efteråt eftersom man är påverkad av smällen, säger Peter Brolin.

Det vill vi varken säga bu eller bä om.

– Han hade legat ner på backen när han fick smällen. Det är positivt i sig och minskar risken för en vridning.

Hur ser läget ut inför matchen mot Häcken på söndag?

– Det vill vi varken säga bu eller bä om. Det beror helt på hur det känns i morgon. Även om det inte har gått sönder något så kan det vara väldigt smärtsamt och då är det svårt att spela.