Här är godbitarna du inte får missa i höst – axplock ur Örebros nöjeskalender

1 oktober: Räfven & Billy Momo, Foajen Konserthuset.

1 och 2 oktober: Örebro Punkfest, Frimis

2 oktober: Dans till Streaplers, Regnbågen Brunnsparken

6 oktober: Närkontakt med Triple & Touch, Makeriet

9 oktober: Clawfinger, Frimis

9 oktober: Lustans lakejer, Makeriet

10 oktober: Scensommarbuskis, Conventum kongress

14 oktober: Ola Salo, Makeriet

15 oktober: Thank you for the music, Conventum kongress

16 oktober: Mustasch, Frimis

16 oktober: Bo Kaspers Orkester, Conventum arena

21 oktober: Johnossi, Frimis

24 oktober: Lisa Miskovsky, Örebro teater

30 oktober: Jakob Hellman, Conventum kongress

31 oktober: Arvingarna, Conventum kongress

5 november: "Stad i ljus" vid Örebro slott

5 november: Jung, Frimis

5 november: When We Were Kings, Conventum kongress

5–6 november: Magic Weekend med Daniel Kane, Makeriet

11 november: John Holm, Frimis

12 november: Paulo Mendonca, Frimis

12 november: Back To 90's – E-Type, Markoolio, Da Buzz, Kulturhuset

12 november: The Sounds of Boney M Nostalgikväll, makeriet

13 november: Hardcore Superstar, Frimis

14 november: Daniel Lemma, Örebro Teater

19 november: Smokie, Conventum kongress

19 november: The Sounds, Frimis

19 november: Ane Brun, Konserthuset

20 november: Ludwig Hart, Frimis

24 och 25 november: Katrin Sundberg - Jag gör vad fan jag vill, Elite Stora hotellet

28 november: Sissels jul, Conventum kongress

9 december: Christmas Night, Conventum kongress

9 och 10 december: Per Gessle, Frimis

10 december: Conventums Julgala 2021 med Martin Stenmarck, Anna Bergendahl, Brynolf & Ljung, Conventum kongress bankettplan

11 december: Celtic Christmas, Konserthuset

12 december: Franska Trion, Foajén Konserthuset

17 december: Julen enligt Timo (Räsenen), Foajén Konserthuset

18 december: Standup med Magnus Betner & Henrik Nyblom, Foajén Konserthuset

19 december: Julkonsert i Hjalmar Bergmanteatern med Spångbergs kör