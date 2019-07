Här är krogen som tar pubquiz till nästa nivå – flyttar tv-konceptet till centrala Örebro

Alla som har sett en frågesport på tv kommer känna igen sig. Buzz-knappar, programledare och blinkande lampor. Fast i krogmiljö. Hela kittet kommer att finnas på plats när On air öppnar i Kompassen senare i höst.

– Alla detaljer är inte spikade än. Men det kommer finnas nio bås med plats för tre till fyra personer i varje, säger Patrik Haginge.

Den föredetta ÖSK-ikonen har ju sadlat om och driver nu bland annat Prison Island i Kompassen. Det ligger under bolaget Laweka-gruppen som även har Frimis, Strömpis och Mojo. Se sent som under sommaren blev det klart att Laweka-gruppen tar On air, som finns i Stockholm och Göteborg, och flyttar in bredvid Pitchers och Prison Island.

– Vi har pratat om det tidigare. Sen var vi där och testade i våras och nu har vi precis kommit överens, säger Haginge.

Till en början kommer fokus vara på lite större sällskap, såsom företag, svensexor och födelsedagsfester. Det går nämligen in 36 personer i den så kallade studion.

– Det är inte bara en enkel frågesport, utan det är kvalitet ut i fingerspetsarna med lite retrostyle. Det kommer bli jätteskoj med shower på en och en halv timme.

När exakt On air öppnar i Örebro är inte helt klart.

– Vi börjar bygga strax efter sommaren så det kommer vara klart i oktober.