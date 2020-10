Här är lappugglan – som gjorde Jonas från Kumla till vinnare i internationell fototävling: ”Skithäftigt”

Under 40 dagar åkte Jonas Classon ut till sin lappuggla i Närke med sina kameror. Det tar tid att få den perfekta bilden, och det krävs tålamod och en förmåga att få fågeln att gilla dig.

– Det är så man säger god morgon till varandra. Det handlar om att bli tjenis med individen på något sätt. Att man lär känna varandra och får en acceptans för varandra. Lappugglan vet hela tiden att jag är där. Man får ett litet band till varandra helt enkelt, berättar Jonas Classon, och fortsätter:

– Jag kan nästan tycka att ibland har den poserat när förhållandena har varit som värst.

På fredagen tillkännagavs att den magiska bilden med lappugglan vunnit den oerhört prestigefulla tävlingen Siena International Photo Awards 2020. Klassen var "Animals in their environment"

– Det är skithäftigt. Det är en väldigt prestigefull tävling i fotobranschen. Att tränga sig igenom med en lappuggla från Närke i världstopp på det sättet är smått otroligt, säger Jonas Classon, och tillägger:

– Ugglan är lika mycket vinnare som jag.

Bilden är tagen förra våren, och Jonas Classon har varit tvungen att hålla den hemlig fram till i höst.

– Sedan blev den publicerad på en helsida i brittiska the Times för ett par veckor sedan. Den fick också pris i Wildlife photography of the year i London i förra veckan och så sent som i går i GDT European wildlife photography i Tyskland. Nu fick den slutligen ett förstapris i den kanske största tävlingen. Det känns helt otroligt, säger han.

Hur viktigt är det att vinna en sådan här tävling?

– Tävlingar är ett fantastiskt sätt att nå ut till en jättestor publik. Det genomslaget som den här tävlingen ger är enormt. Den bevakas av CNN, Forbes, Sky news och en rad världstidningar, säger han.

Hans höst har varit otrolig. Förutom priserna kom han ut med sin första bok "Svart album", som handlar om hans revansch efter en svår och lång sjukdomsperiod, där fåglarna till slut visade vägen ut från sjukhuset. Han har även blivit utsedd till Canon Ambassadör Europa.

– Först händer ingenting, och sedan händer allt. Det har varit en hektisk höst, minst sagt. Samtidigt har det varit roligt, och det här senaste priset gör det helt omtumlande, säger han.

Vad innebär ett sådant pris för dig?

– Det kommer såklart att leda till internationella samarbeten i framtiden.

En enda bild av lappugglan är släppt och den har gjort braksuccé, men det finns naturligtvis många, många fler från de 40 dagarna de tillbringade tillsammans.

– Ja, verkligen. Det är en del i ett större projekt som också är hemligt fortfarande. Jag har några ess kvar i rockärmen, säger Jonas Classon.

Fakta

► Siena International Photo Awards är fototävlingen med det högsta internationella deltagandet någonsin. 2020-upplagan har fått nästan 48 000 bilder från 156 länder världen över.

► Vinnarbidragen väljs ut av en internationell jury, med redaktörer och fotografer från bland annat National Geographic och BBC.

► Förutom den prestigefulla förstapriset i kategorin ’’Animals in their environment’’. kommer han också att ta emot kristall-statyetten för ’’Pangea Prize’’ som symboliserar ljus, perfektion och reflektion.

► Just nu visas Jonas Classons utställning ’’Världens fåglar’’, på Marieberg Galleria i Örebro.

► Jonas Classon var tidigare anställd på NA, och gör fortfarande frilansjobb för tidningen då och då.