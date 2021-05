Här är Lindlövens fyra första spelare inför nästa säsong – förlänger med succémålvakten

Det handlar om fyra kontraktsförlängningar.

Örebro Hockey-fostrade målvakten Jonatan Frykholm, som i fjol anslöt från länsrivalen Kumla, är klar för sin andra säsong i klubben. Han gjorde succé i grundserien med 1,95 insläppta mål per match och en räddningsprocent över 93, men skadade sig sedan och missade avslutningen av säsongen.

Klara för en fortsättning i klubben är också backen Philip Nyberg och forwardarna Anton Toolanen och Anton Karlsson. Samtliga 24 år gamla. Nyberg är fostrad i Linköping anslöt från Mora förra vintern och är nu klar för sitt tredje år i klubben, Toolanen är skolad i Luleå och anslöt från Boden inför senaste säsongen där han noterades för 22 poäng på 40 matcher för Lindesbergsklubben, och Karlsson, som fått sin hockeyfostran i Bik Karlskoga, kom från Köping inför vintern där han noterades för elva poäng.

Lindlöven har tappat Max Lalander, Mathias Linnarud, Lukas Henze och Carl Sjöberg, men ännu inte presenterat några värvningar.

Lindlövens truppbygge 2021/22

Målvakter: Jonatan Frykholm.

Backar: Philip Nyberg.

Forwards: Anton Karlsson, Anton Toolanen.

Utgående kontrakt: Lucas Jägbring, målvakt, David Berg, back, Jesper Broeng, do, Joshua Karlsson, do, Christoffer Anrén, forward, Simon Brännvall, do, Vladimir Chetverikov, do, Emil Eriksson, do, Alexander Kovalonok, do, Maksims Semjonovs, do, Alexander Sunnefors, do, Anton Widmark, do.

Utgående låneavtal: Marcus Brännman (målvakt, Örebro J20), Adam Björkman (back, Bik Karlskoga J20), Simon Forsmark (do, Örebro J20), Karl Jonsson (do, Bik Karlskoga), Elias Lindgren (do, Örebro J20).

Klara förluster: Mathias Linnarud (back, IFK Arboga), Lukas Henze (forward, Surahammar), Max Lalander (do, slutar), Carl Sjöberg (do, lån från Örebro J20, Kalmar).