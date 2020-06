Här är lokala företaget som ska rädda idrottsklubbarna från ekonomisk kris: ”Nu behöver inte ungdomar sälja salami”

Företag, organisationer och inte minst idrottsföreningar har drabbats hårt av den ekonomiska situation som följt i coronavirusets fotspår. Men nu har den digitala plattformen Sportpengen lanserats för att stärka idrottsklubbarnas ekonomi. Bakom initiativet står örebroaren och entreprenören Per Hjaldahl.

– Istället för att sälja kakor, strumpor eller bingolotter så kan idrottslag med hjälp av Sportpengen tjäna pengar för till exempel varje mål man gör, varje poäng man skaffar eller varje match man spelar. Det är egentligen en digital insamlingsplattform helt dedikerat till sporten, säger han och fortsätter:

– Säljer man kakor och sånt får man behålla ungefär 25–30 procent, men med Sportpengen får man behålla ungefär 95 procent. Det gör att nu behöver inte ungdomar sälja salami, utan håller man på med Sportpengen får man både mer pengar och det uppmuntrar även till aktivitet. Det är ett positivt sätt att få in pengar till laget.

Hjaldahl, som varit med och grundat företag som Wec360 och STR Monitor, har själv spelat fotboll i lokala föreningar som Sturehov, Bobby BK, Real Örebro och Kilsmo. Och det var som spelare i Bobby som idéen till konceptet föddes.

– Vi spelade i lägre serie och jag fick reda på att klubben hade jättestora ekonomiska skulder. Det var en spelare i laget som privat hade betalat för nästan allting. Det kändes inte okej och det handlade om mycket pengar, så då började jag fundera på hur vi kunde hjälpas åt för att ge tillbaka de pengarna. Det var då jag kom på det. Man fick betala för varje mål vi gjorde och för Bobby räddade det hela ekonomin. Jag tror aldrig att vi har gjort så många mål som vi gjorde då, haha.

Hjaldahl bestämde sig för att satsa på att bygga en plattform för konceptet och i november drog arbetet igång på allvar. Efter en snabb produktutveckling lanserades sedan Sportpengen. Sen kom coronan.

– Jag hade köpt namnrättigheterna till en ganska stor futsalcup och tanken var att det skulle bli startskottet. Då kom coronan och Sportpengen cup ställdes in. Jag fick lite existentiella funderingar och tänkte "ska jag bedriva Sportpengen när corona är igång eller ska jag skita i det och göra något annat?". Jag funderade nog i en vecka, men sen kom jag fram till att det är ju verkligen en bra lösning och det är bra för alla.

Istället hoppas nu Hjaldahl att Sportpengen ska bli en viktig faktor för att rädda idrottsföreningars ekonomi.

– Personligen har jag satt ribban jättehögt: Jag har bestämt mig för att Sportpengen ska bli ett ekonomiskt fundament inom idrotten. Du har medlemsavgiften och du har Sportpengen och det är de primära sätten att finansiera ditt lag med. Det ska bli lika självklart som det var att sälja bingolotter för tio år sedan. Jag ser även att Sportpengen kan tillföra jättemycket globalt, så jag har satt jättehöga ambitioner.

Hur har konceptet tagits emot?

– Jättepositivt. Det är flera lag som anmält sig som jag inte har någon som helst koppling till. Jag tänkte att det bara skulle vara såna som jag har i mitt nätverk till en början, men det är ändå såna som Gais, BP och IFK Västerås som är med. Det är stor geografisk spridning och både ungdoms- och seniorlag. Det är jätteroligt och responsen från folk som hör av sig är verkligen ett kvitto på att det här är något som de vill ha.

Vad händer nu framöver?

– Just nu är det riktigt tunga strategiska beslut som ska fattas och jag tittar på att ta in en extern ägare för att gasa på ännu mer. Just nu är det nästan "maximum overload" i huvudet och allting går i 200 km/h känns det som, men det är riktigt roligt.

Så fungerar Sportpengen

Sportpengen är ett initiativ där fans och sponsorer betalar en viss summa till sin förening för till exempel varje mål de gör. Man kan även betala engångsbelopp och vara månadsgivare. Cirka 95 procent går till tillbaka till laget, cirka tre procent går till bolagets stiftelse och cirka två procent går till transaktionskostnader. Sportpengen tjänar sedan sina pengar genom att lägga på 10 procent på sponsorernas bidrag.

Målet med stiftelsen är att idrottsföreningar ska kunna ansöka om bidrag därifrån för att kunna genomföra olika projekt eller inköp.