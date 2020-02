Här är lördagens tävlande – Felix Sandman: ”Hon kommer att slakta mig”

Felix Sandman och hans "Boys with emotions" ser enligt förhandsspekulationerna ut att gå vidare till final från Andra chansen i Eskilstuna. Men själv är han inte så säker på saken.

– Jag vill gå vidare, men jag tror att jag ligger farligt till, säger han.

När Frida Öhrn, som tävlar med låten "We are one", får höra det skrattar hon högt.

– Han är "modest" alltså. Jag är lite av en underdog och det känns skönt att slåss i underläge, lite som en pitbullterrier.

Anis Don Deminas bidrag "Vem e som oss" är en av tävlingens mest strömmade låtar på Spotify. Inför Andra chansen har han lagt till pyroteknik i numret – den här gången får han dessutom framföra sitt fartfyllda nummer med hälsan på topp.

– Jag hade feber förra gången, men jag berättade det inte för någon och jag förnekade det för mig själv. Jag ville inte säga det, för då skulle pressen bara skriva om det och så blir det coronavirus av alltihop! Det var tufft.

På lördag tävlar han mot Ellen Benediktson och Simon Peyrons låt "Surface", men trivs liksom Frida Öhrn bäst när han är i underläge.

– Det var nästan skönare att vara underdog förra gången, det är inte lika mycket press!

En av Andra chansens jämnaste dueller ser ut att bli Mendez och Alvaro Estrellas "Vamos amigos" mot Drängarnas "Piga & dräng".

– Jag gillar det inte, för jag vill till finalen och det här blir svårt. Å andra sidan tycker jag att det är bra att SVT har satt oss mot varandra, för publiken vill ju ha spänning. Det blir en riktig fajt, säger Mendez.

Går de vidare följer hela Alvaro Estrellas familj med till Friends arena, eftersom hans sambo – som är gravid – dansar med dem på scenen.

– Det skulle vara historiskt, säger Alvaro Estrella.

Drängarna har Andra chansen till ära gjort sin egen träscen ännu större – främst eftersom den var så ostabil under förra framträdandet. Dessutom blir det pyroteknik – som de uppger sig vara förvånade över.

– Vi hade ingen aning, det är säkert! Jag tror att någon snäll själ på skivbolaget öppnade plånboken, säger sångaren Mange Olsson.

Liksom i deltävlingen i Luleå är de mer inställda på party än på tävling.

– Man tänker mest "är festen slut nu?" Så vi kommer att ge järnet och hoppas att festen fortsätter, säger Olav Fossheim.

Malou Prytz och hennes "Ballerina" kommer att möta Paul Reys "Talking in my sleep" – och 16-åringen från Ryd hoppas att hon tar sig vidare så att hon kan dra ner medelåldern i finalen.

– Jag borde gå till final för att få den här unga energin i startfältet och dessutom få med hela mitt "girl power"-team, eftersom mitt team bara består av tjejer, säger hon.

Fakta: Så röstar du

Det går att rösta både med Melodifestivalens app och via telefon.

Duell 1:

► Anis don Demina – "Vem e som oss"

Telefonröster: 099-208 01 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 01 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

► Ellen Benediktson & Simon Peyron – "Surface"

Telefonröster: 099-208 02 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 02 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

Duell 2:

► Malou Prytz – "Ballerina"

Telefonröster: 099-208 01 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 01 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

► Paul Rey – "Talking in my sleep"

Telefonröster: 099-208 02 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 02 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

Duell 3:

► Felix Sandman – "Boys with emotions"

Telefonröster: 099-208 01 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 01 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

► Frida Öhrn – "We are one"

Telefonröster: 099-208 02 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 02 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

Duell 4:

► Mendez featuring Alvaro Estrella. – "Vamos amigos"

Telefonröster: 099-208 01 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 01 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

► Drängarna – "Piga och dräng"

Telefonröster: 099-208 02 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 02 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

Sofia Sundström/TT