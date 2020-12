Här är musikstudion som satsar lokalt – släpper nytt på julafton

Producent: Nils Mikaelsson

Titel: ”Punk & Osfug vol. 8”

Genre: Rock

Den 24 december släpps samlingsalbumet på digitala strömningstjänster, samt som kassett.

Om albumet: Ett projekt vars syfte är att presentera band och artister med anknytning till Örebro län. De medverkande har fått komponera och spela in en egen låt till albumet på Playwood productions studio i Hallsberg.

Producentens egna ord om projektet: ”Idén till projektet är hämtad från den legendariska klubben CBGB´s i New York, där klubbens ägare, Hilly Kristall, erbjöd band som spelade endast egenkomponerad musik att spela på klubben. Han hade tröttnat på alla coverband och gav band som Blondie, Talkingheads och Ramones m fl. chansen att spela live. Samma idé, att framföra egenkomponerad musik, är ledstjärnan i Punk & Osfug-projektet.”

Redan 2006 gavs Punk & Osfug vol 1 ut. Det här är alltså album nummer 8.

”Projektet har varit mycket uppskattat och det har inte varit några problem att få band att delta. Planer för Osfug vol. 9 är redan igång.”

Banden som deltar på detta album:

Projekt 9 – Va vare ja sa

Zombiedaddys´ – The Rape

Dividing the Scene – Abusive Tendencies

V8 Interceptor – Won´t

Posso Kongro – Aldrig för oss

Gravson – Myrdas sång

The Beetfreaks – Don´t want you around

The Outsiders – You ain´t gonna tear me down

Posso Kongro – Smäll på Truten

Stålsby – Rollercoaster

Pinto Grey – Long Lost

Alla band/artister antingen bor eller har medlemmar som tidigare bott i Örebro Län

► I artikelserien Lokala släpp samlar vi kreativa uttryck från upphovspersoner med koppling till Örebro län. Har du också gett ut en bok, musik eller film och vill berätta om det på na.se - fyll i formuläret här.