Här är NA:s kulturprisvinnare 2020: ”Man får tillbaka kämpaglöden”

Med förevändningen att skriva en artikel om höstens deckargåta, ”Innersta rummet” som hade premiär förra veckan, har vi bestämt möte i Magasinet, Lerbäcks teaters inomhusscen och kombinerade restaurang. Här väntar Johan Gille, teaterchef, Ulrik Spjut, skådespelare, och Mathias Blad, skådespelare. De har kokat kaffe och bjuder på nybakade kakor.

Redan när vi kliver in i rummet, med blommor i hand, börjar de ana att vi är där av en annan orsak.

– Vi har pratat om det, funderat på om vi skulle kunna få kulturpriset. Men jag trodde inte på det, säger Johan Gille.

Han skakar lätt på handen när han ringer upp Jenny Gille, den andra teaterchefen för Lerbäcks teater. Också hon rörs till tårar av beskedet.

– Det är mycket känslor nu, men vi är ju på en teater här är det alltid känslor, säger Ulrik Spjut.

Han har själv arbetat på Lerbäcks teater sedan starten, 2004. Men deras gemensamma historia sträcker sig längre tillbaks än så, redan 1996 fann de varandra under en sommar när de arbetade som skådespelare på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. I dag är de åtta stycken helårsanställda på teatern, samt flera projektanställda knutna till spelperioderna.

– Det är verkligen ett lagarbete, därför blir jag så lycklig av det här, säger Johan Gille och håller upp blomsterbuketten.

– När ni kom in här och jag förstod fick jag en rysning över hela kroppen.

– Ja, det här är helt underbart, instämmer Ulrik Spjut.

Tidigare har NA skrivit om Lerbäcks teaters ekonomiska utsatthet under pandemin. Sedan dess har några förändringar skett till det bättre. Bland annat har de gynnats av regeringens beslut att restauranger ska undantas från mötesrestriktionerna om 50 personer även när de har någon form av underhållning. Eftersom Lerbäck serverar trerätters till deckargåtan kan de ta in 70 personer i lokalen per föreställning.

Dessutom var det många som hörde av sig och ville hjälpa till när det blev känt att teatern hade svårt att överleva pandemin. Därmed började de sälja stödbiljetter till föreställningarna, det vill säga biljetter som man betalar för utan att få någon faktisk plats på en föreställning. Redan första veckan har teatern sålt stödbiljetter för omkring 100 000 kronor.

– Det är fantastiskt att få ett sådant stöd. Precis som det här priset, att få den uppskattningen gör en rörd. Och man får tillbaka kämpaglöden, säger Gille.

Motivering:

”Vem hade väl kunnat ana att det skulle vara en sådan framgångssaga att driva en teater mitt i landsbygden. Ändå har årets vinnare av NA:s kulturpris gjort just det – och med den äran.

Sedan starten 2004 har deras Astrid Lindgren-inspirerade familjeföreställningar, hyllade farser och omåttligt populära deckargåtor lockat mer än en kvarts miljon människor till den lilla orten med inte ens hundra invånare.

Pandemin har varit en käftsmäll för kulturen överlag, särskilt hårt har det drabbat privata aktörer. Däribland teatercheferna Johan och Jenny Gille som från sin egen familjegård driver Lerbäcks teater helt utan bidrag.

Kulturpriset är kanske extra välkommet ett krisår som detta men det här är långt ifrån ett tröstpris. Vi sticker ut hakan och påstår att inget är så folkkärt i Örebro län som Lerbäcks teater.”

Fakta: NA:s kulturpris 2020

I juryn satt NA:s kulturchef Sofia Gustafsson, Kultur- och nöjesreporter Hanna Blomstervall samt NA:s chefredaktör Anders Nilsson.

Priset är en check på 50 000 kronor som under normala omständigheter hade delas ut på NA:s kulturgala senare i höst. I år tvingas kulturgalan byta skepnad på grund av pandemin. Istället sker en livesänd prisutdelning på na.se.