Här är örebroaren som finns med när ”Paradise hotel” drar igång: ”Målet var att vinna hela skiten och ta hem cashen”

Ännu en säsong av "Paradise hotel" står för dörren. Programmet där intriger, kärlek och livsglädje blandas i en salig röra. Under premiärprogrammet, som sänds på måndag, kommer tittarna få stifta bekantskap med örebroaren Fredrik Olsson. 23-åringen som minst sagt är taggad när NA pratar med honom några dagar innan premiären.

– Jag är sjukt taggad och det kommer bli en sjuk säsong med mer sex, mer drama och mer spel. Så det kommer bli helt sjukt.

Varför ville du vara med i programmet?

– Jag har alltid varit sugen på att vara med. Jag vill testa mig själv och ge mig en utmaning genom det sociala spelet. Sedan är såklart chansen att vinna en halv miljon en stor del i det.

Beslutet att söka till programmet tog han när han satt på sitt gamla jobb och åt lunch. Han var trött på vardagen som den såg ut och ville få till ett äventyr.

– Jag satt på mitt sju-till-fyra-jobb och käkade min matlåda när jag såg på facebook att de sökte deltagare, och då tänkte jag bara "fuck it, jag kör".

Under våren spelades programmet in i Mexiko. Under en och en halv månad var han och de övriga deltagarna avskärmade från omvärlden. Något han känt av tidigare, men inte på samma sätt.

– Så fort jag kom till Mexiko tog de min mobil, så vi hade inte koll på tiden eller någonting. Jag brukar säga att när man är i Rhodos och jobbar hamnar man i en bubbla, men här var det ännu värre. Samtidigt var det skönt att slippa mobilen och all stress.

23-åringen berättar att han inte är med i programmet för att bli känd. Däremot finns det andra drömmar han hoppas nå genom skjutsen deltagandet ger.

– Målet var att vinna hela skiten och ta hem cashen. Sedan har jag en dröm om att vara med i Robinson eller någonting, men vi får se hur det blir. Tanken är att jag ska flytta till Oslo och jobba i höst, men jag är spontan så det blir lika gärna bli så att jag hamnar i Thailand.