Här är ÖSK:s akademitränare för 2020 – två allsvenska spelare med i ledarteamen: "Otroligt nöjda"

På tisdagen startade ÖSK Akademi upp sin säsong, och passade då på att presentera ledarna för det kommande året via sin hemsida. Rickard Torstensson och Carola Sjöberg sina uppdrag som huvudtränare som huvudtränare för P19 respektive P19, medan P16 får ett nytillskott i form av Pontus Björkman.

Björkman har tidigare tränat Latorps IF i division 4, och arbetar till vardags som lärare.

– Det känns riktigt bra och spännande att hjälpa klubben jag älskar och få förtroende att fortsätta utveckla det goda arbetet som akademin och ÖSK Fotboll redan gör, säger han till klubbens hemsida.

Agon Mehmeti, som spelar i A-laget, gick redan under förra året in i P17-ledarteamet och blir kvar där även i år. I P16 kliver Arvid Brorsson in.

– Vi är otroligt nöjda med de tränarteam vi har fått ihop, och vi är extra glada att Carola, Rickard och Pontus har tagit på sig ansvaret som huvudtränare för respektive lag, säger Björn Cervin, utvecklingsnasvarg i ÖSK Fotboll Akademi till klubbens hemsida.

FAKTA: Så ser ledarteamen ut år 2020

P16:

Pontus Björkman (huvudtränare)

Bernhard Nilsson

Arvid Brorsson

Albin Hoonk

Magnus Öst

P17:

Carola Sjöberg (huvudtränare)

Daniel Angergård

Agon Mehmeti

Göran Kring

Caique Müller

P19:

Rickard Torstensson (huvudtränare)

Eric Forselius

Felix Möller

Göran Kring

Caique Müller