Här är ÖSK:s matchställ säsongen 2021 – presenterar ny huvudsponsor

Allsvenskan 2021 närmar sig med stormsteg och med fyra dagar kvar till premiären mot IFK Göteborg på Behrn Arena kommer nu ÖSK med försäsongens höjdpunkt – det officiella matchstället för säsongen 2021.

På Twitter publicerar ÖSK bilder på bland annat mittfältaren Johan Mårtensson i det nya stället.

I samband med lanseringen meddelar även ÖSK att ny huvudsponsor för säsongen 2021 stavas Behrn Fastigheter, loggan som pryder det nedra partiet av bröstet.

– Vi är både glada och stolta över vårt långvariga samarbete med Behrn. Att de under en tid som är utmanande för alla i samhället väljer att kliva in som huvudpartner betyder otroligt mycket för oss. Det säger något om Behrn, det är inte första gången de visar sitt engagemang just när det behövs som mest. Utöver de ekonomiska delarna är signalvärdet enormt. Energin det ger att ha sådana partners vid sin sida betyder otroligt mycket, säger Simon Åström, vd på ÖSK Fotboll till hemsidan.

Första omgången i allsvenskan mellan Örebro SK och IFK Göteborg spelas på lördag med avspark 17.30.

Se ÖSK matchställ för säsongen 2021 i tweeten nedan!