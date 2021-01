Här är regionens kanske största konstsatsning någonsin: ”Lika självklar del av byggprocessen som vatten”

Tänk dig att du just gjort en ögonoperation, synen behöver vila men det är inte dags för dig att lämna sjukhuset än. I en orange fåtölj med ryggstöd högt nog att stänga ute både smärta och oro kan du avskärma dig och helt ägna dig åt ljudkonstverket ”Stilla tid” där ljudet från Svartåns vatten spelats in under årets alla fyra årstider, bland annat.

– Vi ville ha in en annan dimension av mottagandet, andra sätt att uppleva konst. Särskilt med tanke på att det kommer att vara mycket ögonpatienter här, säger Kristin Rapp, konsthandläggare på Region Örebro län och projektledare för konsten i H-huset.

Den platsspecifika konsten är en lika självklar del av byggprocessen som vatten

Det är fördelen med att Regionens konsthandläggare tillhör fastighetsavdelningen, att de kan vara med från början i byggprocessen för att kunna ta fram konstverk som passar både arkitekturen och verksamheten.

Kristin Rapp visar upp den nya konsten på en guidad tur genom tomma korridorer och väntrum som själva väntar på att intas. Coronapandemin har gjort att ett av våningsplanen redan används, resten tas i bruk under våren.

– Jag tror inte att Regionen, eller Landstinget dessförinnan, har haft något såhär stort konstuppdrag förut, säger hon.

Och det är tack vare 1-procents regeln, att 1 procent av byggkostnaden ska gå till konst. En rekommendation som infördes i Sverige redan i början av 1930-talet och kom till för att konsten skulle spridas ut i samhället, även till människor som inte hade råd att köpa den.

Trots att regionen länge sagt sig tillämpa 1-procents regeln har det inte alltid åtföljts bakåt i tiden.

– Min kollega Karin Jarlborg har stridit för att man ska leva upp till det. Och nu är det inarbetat i organisationen, att den platsspecifika konsten är en lika självklar del av byggprocessen som vatten, el och andra installationer, säger Kristin Rapp.

Utöver den platsspecifika konsten som ingår i 1-procentsupphandlingen har man köpt in cirka 400 lösa konstverk att placera ut på väggarna i H-huset.

– Här har vi satsat på bra kvalitet av yrkesverksamma konstnärer i olika uttryck och material som kan uppskattas av olika smakinriktningar, en bredd helt enkelt.

I första hand inhandlas den konsten på utställningar i Örebro län, men dessa räcker inte helt för att täcka regionens behov.

– Det är lite speciellt när man ska handla konst till en vårdmiljö. Motiven bör inte vara deprimerande eller upprörande – men får gärna vara intressanta och tankeväckande. Dessutom måste bilderna stämma med kulörsättning och möblering. En balansgång att hitta rätt med andra ord.

Fakta: Konsten i nya H-huset på USÖ

Sammanlagt har 13 konstnärer fått uppdrag att ta fram platsspecifik konst på H-husets mest publika ytor, inom ramen för 1-procentsregeln. Tre av uppdragen är försenade och väntar ännu på montering på grund av Coronapandemin.

Dessa är:

► ”Hemma hos H-huset”, utomhusskulpturer på tre entrétorg av Michael Johansson (ej på plats ännu).

► ”Paus”, två hängande skulpturer i entréhallen av Jukka Värelä.

► ”Lux Ipomea”, konstverk i portikens undertak av Fredrik Vestergård.

Konst i väntrum och en passage:

► ”Materia Medica II”, röntgenbilder (mammografi) av medicinalväxter av Elisabeth Henriksson.

► ”Abstrakta mönster”, måleri inspirerat av den Japanska Kabuki-za teaterns kostymer av Melissa Henderson.

► ”Tankebubblor”, reliefer i blandteknik av Helene Hortlund.

► ”Slingor”, reliefer i målat, folierat och laserskuret plexiglas av Cecilia Aaro och Matilda Fahlsten.

► ”Våren”, måleri på plexiglas av Sonja Larsson (ej på plats ännu).

Konst i korridorslut:

► ”Together”, väggskulpturer i form av dörrar av Fredrik Norén.

► ”Spektrum”, laserskurna akrylglasformer av Gunilla Poignant.

Ljudkonstverket ”Stilla Tid” i entréhallen (ej på plats ännu):

► ”Reflexer vid ytan” och ”Svartån som händelser”, inspelningar av Svartåns vatten under fyra olika årstider av Åsa Stjerna.

► ”Reflexer vid ytan” och ”Canon per Tonus”, baserat på J.S Bachs verk Canon per tonos ur Das Musikalisches Opfer, av Jesper Norda.

Gestaltning för barn och unga:

► ”Märkligt arkiv”, målade figurer som ska fungera som vägvisare för sjukhusets unga besökare, av Jonathan Josefsson.