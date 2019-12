Här är ruggiga vädret i veckan – det blir den enda dagen med fint väder

Det var snöfall, halka, is och minusgrader. Solen sken och hela länet badade i vinterskrud.

Men det vädret försvann och vi får vänta på att det ska komma tillbaka.

Veckans väder kommer att bjuda på en hel del snöblandat regn och vind. Temperaturerna kommer att vara relativt milda, mellan 3-4 grader under veckan. Under måndagskvällen, kan vi vänta oss lite snöblandat regn som sedan kommer att klara upp under natten med några minusgrader.

Under tisdagen kommer vi att skämmas bort med några solstrålar tillsammans minusgrader utan vind.

– Är man ledig på tisdag så har man prickat rätt, säger Lasse Rydqvist, meteorolog på Stormgeo.

Men tisdagen verkar tyvärr vara den enda soliga dagen den här veckan. Senare väntar nytt ruggväder.

I mitten av veckan kommer vi att kunna vänta oss en mer omfattande nederbörd under onsdagen i form av både snö, regn och en hel del vind.

Regnet kommer att ta ett litet uppehåll under torsdagen, men vinden verkar hålla i sig även under den dagen.