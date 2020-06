Här är speltipsen inför V64 på Örebrotravet på måndag: ”Tippas trots bakspår och tuff konkurrens”

Tips övriga lopp

Lopp 1: 11 Holdfast Am (Markus B Svedberg) – 2 Vacuum Broline – 6 Eagle Eye Sherry. Outs: 12 Kirsi Boko.

Lopp 2: 5 Malva Ha (Örjan Kihlström) – 4 Clockwork – 9 Rapunzel. Outs: 2 Her Majesty Mearas.

Lopp 3: 1 Loaded Maria (Markus B Svedberg) – 4 Bank Wise As – 9 Quantal Quetzal. Outs: 2 Wallawalla Broline.

Lopp 10: 3 Tiny Rocket (Per Nordström) – 8 Chablis Ribb – 4 Best In Show As. Outs: 1 Namanga Bo.

Lopp 11: 2 Radio Gaagaa (Stian Stoum) – 1 Concrete Artist – 6 Udde Face. Outs: 4 Jazzmine Boko.

Lopp 4 V64-1

RANKING: 4 Diamanten (Erik Adielsson) – 7 Ferrari B.R. – 2 Globalsatisfaction. Outs: Gretzky B.R.

Diamanten gjorde ett topplopp i ledningen i Eskilstuna som tvåa men kunde inte stå emot en tapper Sorbet. Sjuåringen travade 1.08,6 sista 800 meterna senast som sexa i Gulddivisionen i Gävle i skymundan. Det mesta tyder på tidig ledning, hästen har nio av tolv i den positionen. Spets och slut tror vi, spik! Ferrari B.R. är en unghäststjärna som var slagen av Diamanten senast, risk för dödens denna gång. Globalsatisfaction har inte startat sedan 2018, var fin i kvalet trots att offensive Jorma Kontio kör tror vi finländaren kör snällt med åttaåringen i comebacken. Gretzky B.R. bara ett lopp i kroppen, Gundersen bygger nog upp hästen med ett snällt lopp.

Lopp 5 V64-2

RANKING: 7 Globalizer (Stefan Persson) – 6 Florist – 3 Chiffchaff. Outs: 2 Raya D.E.

Globalizer gjorde ett topplopp från dödens senast, hästen har två segrar i karriären bägge från spets. Hästen är så rejäl att hon inte behöver ledningen för att vinna, rolig tipsetta. Florist var blek senast, har fem segrar på tio starter. Hon är startsnabb, men frågan är om hon inte är bäst med ett lopp på rulle där fuxan får spela ut sin speed till slut? Chiffchaff är jämn och säker och levererar alltid. Två segrar i karriären, bägge från spets. Första gången med Kim Eriksson är spännande.

Lopp 6 V64-3

RANKING: 5 Maestro Zon (Michael Larsson) – 6 Natorp Bo – 2 Bombus Jet. Outs: 3 Black And Quick.

Maestro Zon fick sin segerrad bruten senast, då han åkte dit på målfoto mot Bombus Jet. Treåringen har ett fint rykte och är en råtalang, det troliga är att ”Håson” spetsar med Readly Express-avkomman och sedan ska han besegras. Natorp Bo var trea i Treåringseliten senast bakom Hell Bent For Am och Bolero Gar. Hästen är startsnabb men att han ska ta sig förbi vår tipsetta sida/sida känns långsökt. Bombus Jet besegrade tipsettan senast och bike gav helt klart effekt. Gynnas kraftigt om Maestro Zon och Natorp Bo duellerar hårt om spets.

Lopp 7 V64-4

RANKING: 3 M.T.Perette (Mattias Djuse) – 2 Aperfecttric – 1 Begum Kronos. Outs: 6 Helluva Am.

M.T.Perette har tre raka segrar och varit okörd vid vinsterna. God segerchans oavsett löpningsförlopp, naturlig tipsetta. Aperfecttric avslutade väldigt bra som tvåa i söndags bakom Goops talang Hill´s Angel. Hästen är startsnabb och Jim Oscarsson är offensivt lagd av sig och brukar vilja köra i spets. Begum Kronos avslutade vasst senast och tar karriärens första seger när som helst. Första gången barfota runt om, kan få loppet. Räknas tidigt! Helluva Am tog karriärens första seger senast från ledningen då hon travade 1.13,3 sista varvet och vann lätt före Swisha.

Lopp 8 V64-5

RANKING: 9 Selected News (Torbjörn Jansson) – 11 Revelation – 2 Ferox Brick. Outs: 3 Born Winner.

Selected News har aldrig varit sämre än trea på sina fem starter. Vann på ett läckert vis senast under Elitloppshelgen och sättet han travade 1.09,7 sista 600 meterna imponerade. Tippas trots bakspår och tuff konkurrens. Revelation vann Uppfödningslöpningen förra året och har inlett detta år på bästa vis med två vattentäta segrar. Anmäld barfota fram för första gången och nu blir det bike. Ferox Brick är snygg som en tavla, aktionsdyringen får sitt elddop denna gång men vann spårlotten i loppet. Målfotoslagen från ledningen senast mot Hidalgo Heldia. Aldrig varit sämre än tvåa på sina fyra starter, mycket intressant häst. Born Winner har sett fin ut på sistone, startsnabb och anmäld barfota runt om för första gången. Främst ett platsbud.

Lopp 9 V64-6

RANKING: 6 Forever Melon (Örjan Kihlström) – 8 Global Badman – 9 Usain Tilly. Outs: 1 Fire Piston.

Forever Melon vann V75 på Färjestad i april, hästen är väldigt startsnabb och har fyra segrar i karriären alla från ledningen. Han är obesegrad i spets, Örjan Kihlström har kört hästen en gång då blev det seger. Global Badman är jämn och säker, på nio starter har hästen bara missat pallen en gång. Räknas tidigt trots startspåret. Usain Tilly är obesegrad felfri, har passande startryggar och kan tidigt sitta bra på det. Fire Piston är startsnabb, som vi läser loppet får han vinnarhålet eller tredje in.

V64-förslaget

V64-1: 4 Diamanten. (Res: 7,2)

V64-2: 2 Raya D.E, 3 Chiffchaff, 6 Florist, 7 Globalizer, 8 Heather Am. (Res: 1,4)

V64-3: 2 Bombus Jet, 5 Maestro Zon, 6 Natorp Bo. (Res: 3,8)

V64-4: 1 Begum Kronos, 2 Aperfecttric, 3 M.T.Perette, 6 Helluva Am, 10 Swisha. (Res: 5,7)

V64-5: 2 Ferox Brick, 9 Selected News, 11 Revelation. (Res: 3,1)

V64-6: 6 Forever Melon, 8 Global Badman, 9 Usain Tilly. (Res: 1,4)

Kostnad: 675 kronor

V4-förslaget

V4-1: 2 Bombus Jet, 5 Maestro Zon, 6 Natorp Bo. (Res: 3,8)

V4-2: alla 10 hästar. (Res: 3,2)

V4-3: 2 Ferox Brick, 9 Selected News, 11 Revelation. (Res: 3,1)

V4-4: 6 Forever Melon. (Res: 8,9)

Kostnad: 180 kronor

Spiken

Diamanten (V64-1) gjorde ett topplopp i ledningen i Eskilstuna och travade en topptid som tvåa men kunde inte stå emot Sorbet. Sist travade hästen 1.08,6 sista 800 meterna lite i skymundan som sexa i Gulddivisionen. Nu är det läge för ledningen, där har hästen nio segrar på 12 försök. Sjuåringen trivs i Örebro (2 av 3) och detta är omgångens bästa spik enligt oss.

Rysaren

Heather Am (V64-2) har minst rutin i loppet och sämsta startspåret, trots det kan hästen skrälla. Örjan Kihlström har kört stoet en gång då blev det seger, hästen har avslutat fort i sina två senaste starter och står på tur för seger. Pass upp för Muscle Hill-avkomman.

Liret

Malvha Ha (lopp 2) tog karriärens första seger senast under Elitloppshelgen och barfota runt om slog väl ut. Hästen vann lätt från ledningen och hade sparat, intrycket gillades verkligen. Örjan Kihlström kör denna gång och det mesta talar för tidig ledning, trots att hon möter kapabla Clockwork är segerchansen god. 200 kronor liras på Maharajah-avkomman.

Mårten Eriksson