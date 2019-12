Här är succéfilmen inifrån Kumlafängelset som fått nytt liv – se unika julklippet

Till vardags vaktar de några av Sveriges farligaste män.

Men 2016 gjorde kriminalvårdarna i Kumla ett kort avbrott – för att spela in en julvideo.

Den slog stort och blev en viral succé.

Bakom klippet ligger kriminalvårdaren Dilan Mokres. Han såg en video till superhiten "All I want for Christmas" och blev så sugen på att genomföra samma låt att han gick till sina chefer för att få sin vilja igenom.

Inspelningsplats: Inne i Kumlafängelset.

– Det är inte helt lätt att förflytta sig runt med filmutrustning och kameror inne på en anstalt med högsta säkerhetsklassningen, sa han till NA 2016 när musikvideon gjorde dundersuccé på nätet.

Kameran sköttes av den lokala filmaren Sune Eskelinen, med regi av Dilan.

– Poängen är att skicka en julhälsning, och att visa en lite annan bild av oss, att det inte är så hårt och kallt. Det finns mycket värme bland personalen, vi har kul vi också.

Nu såhär nästan tre år efter att videon hade premiär har den börjat segla upp på nytt i sociala medier.

Julen är ju traditionstyngd. Så vi bjuder på en favorit i repris. En ny julklassiker, kanske?