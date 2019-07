Här är travexpertens tips inför söndagens tävlingar på Fornaboda

Tips övriga lopp

Lopp 1: 5 Maxtime (Jorma Kontio) – 7 Boycott – 12 Djokovic. Outs: 9 Mäster Sauron.

Lopp 2: 11 Laza Magic (Josefine Ivehag) – 10 Max Pro – 4 Wrench. Outs: 7 Quantum Blues.

Lopp 8: 8 Enge Astarte (Mattias Djuse) – 6 Aguero – 10 Alfas Joystick. Outs: 11 Red Alert W.F.

Lopp 9: 3 Muscleman (Jorma Kontio) – 7 Emoko – 15 Highman J.G. Outs: 13 Rolles Dröm.

Lopp 10: 7 Victoria Tilly (Oskar J Andersson) – 9 My Night – 1 Daisy Westwood. Outs: 2 Woodland´s Larry.

Lopp 3 V5-1

RANKING: 7 El Fitzgerald (Jorma Kontio) – 2 Dashing Kimberley – 5 Bear Abiba. Outs: 8 Dream Lane.

El Fitzgerald står för klassen i gänget, möter helt annat motstånd än hon är van vid. Bara åtta hästar i loppet är en stor fördel för Nurmoshästen som bör vinna detta på hårdhet, spikas! Dashing Kimberley fick Linda Sedström bra snurr på när hon körde henne i Örebro för en dryg månad sedan, hästen vann från dödens via 1.13,5 sista 800 meterna. Sjuåringen gör sina klart bästa lopp i spets eller dödens så vilken taktik Sedström har är givet! Bear Abiba hade ett fint fjolår, gör en intressant årsdebut och får duktige Anders Eriksson bakom sig. Dream Lane har nio segrar i karriären, fem av dessa är från spets så från tillägg är stoet främst ett platsbud, speciellt då hon inte visat någon form på slutet.

Lopp 4 V5-2

RANKING: 11 Börke Balderina (Kaj Widell) – 6 Tjötta Godtfred – 9 Lysjö Wilda. Outs: 3 Nettan Viking.

Börke Balderina har tre segrar på sina fyra senaste starter och trivs ypperligt med Kaj Widell. Stoet möter mediokra hästar och är en naturlig tipsetta trots tillägg. Tjötta Godtfred är ett läckert kallblod och skulle Svante Ericsson få honom till spets från springspår ökar hästens segermöjligheter. Femåringen har dock inte startat på en dryg månad så formen är oviss. Lysjö Wilda förstärks med Oskar J Andersson som kör sjuåringen för första gången och det kan göra många meters förbättring. Nettan Viking är segerlös, men Micke J Andersson är en vass startkusk och stoet sitter säkert bra på det, på position ska hon streckas tidigt.

Lopp 5 V5-3

RANKING: 1 Thunder Rick (Linda Sedström) – 3 Ajusco – 2 Check Me. Outs: 6 Ior Tooma.

Thunder Rick travade nytt rekord senast, men åkte dit på målfoto efter att ha travat i ledningen. Skulle Linda Sedström lyckas hålla upp sitt innerspår med fuxen blir duon svårslagna i detta sprinterlopp. Ajusco vann säkert trots tung resa näst senast på just Fornaboda. Sist hade fyraåringen en hel del sparat och läget går inte att klaga på. Check Me jagar precis som vår tipsetta ledningen, bägge segrarna i karriären är tagna från spets och hästen har höjt sig med barfotabalans på sistone.

Lopp 6 V5-4

RANKING: 3 Cessna S.S. (Sofia Adolfsson) – 8 Navy Blue – 2 On Stage Indika. Outs: 11 Thirsty For More.

Cessna S.S. står perfekt inne i loppet och trivs på Boda (2 av 6). Hästen är mycket startsnabb och från ledningen ska segerchansen vara god med formstarka Sofia Adolfsson. Navy Blue är segervan (12 av 25) och hästen i loppet. Var godkänd i sin årsdebut, men spåret kunde varit bättre. On Stage Indika besegrade bra hästar senast på Eskilstuna och kan få loppet. Pass upp för hemmahästen! Thirsty For More travade 1.11,8 sista 800 meterna senast som fyra och med överpace på loppet kan hemmahästen överraska.

Lopp 7 V5-5

RANKING: 5 Hugo Gustivar Boko (Kim Eriksson) – 7 Vagabond Bi – 2 Sir Francis Bacon. Outs: 4 My Open Art.

Hugo Gustivar Boko gick en rejäl repa i vida spår i minicomebacken senast och att hästen blev stum till slut var förståeligt. Bra läge bakom bilen och lopp i kroppen, sund tipsetta! Vagabond Bi imponerade rejält när han vann överlägset trots dödens på Boda i mitten av maj. Autostart är en klar fördel för honom och Varenne-avkomman är en snackhäst som ska tas på allvar i denna omgivning. Sir Francis Bacon har lopp i kroppen och trivs extremt bra i spets (sju segrar av åtta totalt i karriären från ledningen). Bra läge bakom bilen och Oskar J Andersson gillar att köra i spets…

Spiken

El Fitzgerald (V5-1) har en mycket passande uppgift framför sig, bara sex hästar på startvolten gör att stoet kommer sitta bra på det trots tillägg. Femåringen är van helt annat motstånd än hon möter den här gången, bör vinna relativt lätt bara hon travar felfritt.

Rysaren

Sir Francis Bacon (V5-5) har lopp i kroppen och perfekt läge bakom bilen. Sexåringen har åtta segrar i karriären, sju av dessa från ledningen. Oskar J Andersson sitter upp bakom Andover Andover-avkomman för första gången och från ledningen kan årets andra seger bärgas.

Liret

Muscleman (lopp 9) har gjort sex starter och aldrig varit på plats vilket är mycket förvånande. Muscle Hill-avkomman felade senast, men gick 1.14,5 sista 1 300 meterna i sin upphämtning och felfri tror vi han har god segerchans i detta beskedliga lopp. Vi lirar 200 kronor vinnare på fyraåringen.

V5-förslaget

V5-1: 7 El Fitzgerald. (Res: 2,5)

V5-2: 3 Nettan Viking, 4 Sländan, 5 Robbelix, 6 Tjötta Godtfred, 9 Lysjö Wilda, 11 Börke Balderina, 12 Moe Tabac. (Res: 8,14)

V5-3: 1 Thunder Rick, 2 Check Me, 3 Ajusco, 6 Ior Tooma, 9 Ailihphilia, 10 B.B.S.Hudson. (Res: 7,12)

V5-4: 2 On Stage Indika, 3 Cessna S.S. 8 Navy Blue. (Res: 11,4)

V5-5: 2 Sir Francis, 5 Hugo Gustivar Boko, 7 Vagabond Bi. (Res: 4,10)

Kostnad: 378 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 2 On Stage Indika, 3 Cessna S.S, 4 Metoria, 8 Navy Blue, 11 Thirsty For More (Res: 1,12)

V4-2: 2 Sir Francis, 5 Hugo Gustivar Boko, 7 Vagabond Bi. (Res: 4,10)

V4-3: 2 Performance W.F. 3 Rockabilly Rebel, 6 Aguero, 8 Enge Astarte, 10 Alfas Joystick, 11 Red Alert W.F. (Res: 5,9)

V4-4: 3 Muscleman. (Res: 7,15)

Kostnad: 180 kronor.

Mårten Eriksson