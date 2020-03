Här drar bygget av nya bostäder igång: ”Vi har sett fram emot det”

Bygget av de sex parhusen kommer att gå snabbt. Husen kommer till Nora i maj och står inflyttningsklara 1 december.

– Det är färdiga modulhus från vår fabrik i Götene, med kakel, klinker, målning och allt. Det som görs här på plats är montering, att sätta ihop husen, koppla el, vatten, avlopp, lägga på tak och färdigställer marken, berättar Karolin Strandhag, projektutvecklare på Götenehus som bygger husen nyckelklara åt Norabostäder.

Det kommer att bli tio trerumslägenheter och två tvårumslägenheter, alla i ett plan. Det blir rökfritt område, förklarar hon, och husen kommer att ha solpaneler på taket.

– Det blir ett enkelt och bekvämt boende med en uteplats till varje lägenhet och allmänna grönytor, förklarar Eva Henebäck, VD för Norabostäder.

Det känns bra att nu vara igång och bygga nya hyreslägenheter i Nora, tycker hon.

– Vi är jätteglada att få genomföra det här ihop med Götenehus, de har ett bra koncept. Det är vår branschorganisation Sveriges Allmännytta som har upphandlat ett ramavtal för att bygga småhus och den upphandlingen vann Götenehus. Då behöver vi inte göra en egen upphandling.

Det har under flera år i omgångar funnits planer på att bygga bostäder i det här området i kvarteret Gullvivan där det förr låg gamla tennisbanor. För två år sedan köpte Norabostäder tillbaka tomten, med sikte på bostäder. Nu är det dags att sätta spaden i marken.

För den som är intresserad av en lägenhet är det viktigt att anmäla sitt intresse.

...så lottar vi ut den tolfte.

– Nu under mars månad kommer det att vara öppet för intresseanmälan via vår hemsida. Den som har högst köpoäng får välja först. När de elva första lägenheterna är fördelade så lottar vi ut den tolfte bland alla som står i kön och anmält intresse.

Bygget drar dessutom igång tidigare än väntat. För ett annat av Götenehus byggprojekt på en annan ort blev överklagat. Då fanns möjlighet för företaget köra igång med byggprojektet i Nora tidigare än planerat.

– Det här är jätteglädjande. Vi har sett fram emot det här. Vi vill gärna att Nora utvecklas och det här ligger i linje med vår vision, säger Solveig Oscarsson (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

– Vi vet att Norabostäder har en lång kölista på 1700 intressenter. Så det är klart att det här är jätteviktigt för våra medborgare att få fler bostadsalternativ. Och jag vill skicka med ett tack till alla som varit inblandade.

Fakta, Nya Gullvivan

► Hela byggprojektet ligger på 28 miljoner kronor.

► Det blir fem parhus med tio trerummare och ett parhus med två tvårumslägenheter.

► Lägenheterna är hyresrätter.

► Hyran för treorna kommer ligga 9 800 kronor per månad och tvåorna 8 300 per månad. Det är inklusive värme och vatten, plus hushållsel.