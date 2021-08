Här expertens travtips inför tisdagens tävlingar på Örebrotravet: ”Jagar karriärens första seger”

Tips övriga lopp

Lopp 1: 8 Nail´em (Åke Lindblom) – 2 Waterford Wine – 5 Song Of Rat Tata. Outs: 6 Clementin.

Lopp 7: 4 La Fille De Niky (Mattias Djuse) – 12 Nina Ginto – 3 You To Special. Outs: 10 Anna Montana.

Lopp 8: 2 Perfect Score Ås (Mika Forss) – 7 James Gonzales – 1 Grand Canyon Sisu. Outs: 10 Mr Montechristo.

Lopp 9: 3 J.J.Stitch (Carl Johan Jepson) – 4 Toto Barosso – 7 Kurri Jari Boko. Outs: 2 Sato.

Lopp 10: 11 Comand (Robert Bergh) – 9 Max Håleryd – 4 Loaded Leila. Outs: 10 Vikens Brummer.

Lopp 2 V5-1

RANKING: 11 Global Attitude (Magnus Jakobsson) – 9 The Eagle – 7 Thellthemsebbe Sox. Outs: 6 Oaktree Oliwer.

Global Attitude gick äntligen felfritt senast och fick nog självförtroende när han var tvåa bakom The Eagle. Denna gång fick hästen ensamt springspår på tillägg, Magnus Jakobsson låter inne på femåringen. Vi tror valacken kan få revansch på The Eagle och spikar i ett tvåhästarslopp då lotten blev som den blev, roligt singelstreck! The Eagle besegrade alltså vår spik senast, men Jepson körde optimalt med Goophästen den gången ska påpekas. Bold Eagle-avkomman lär bli favorit i loppet, men har ett lurigt startspår ska påpekas. Thellthemsebbe Sox har viss kapacitet men är hopplöst osäker. Alltid hårt påpassad på toton och lär bli lirad igen då det denna gång ska bli barfota fram.

Lopp 3 V5-2

RANKING: 9 S.G.Charmant (Anders Eriksson) – 1 Le Boheme – 4 Impala V.S. Outs: 8 Zinon Dream.

S.G.Charmant var bara godkänd i sin tävlingsdebut, såg dock bättre ut i kvalet. Har stam som förpliktigar och lär vara bättre denna gång med tempo i kroppen. Le Boheme har felat i sina bägge starter, travade 1.16,6 sista 1 700 meterna i debuten och visade fartresurser. Bra läge och denna gång lättas valacken i balansen till barfota fram. Impala V.S. hade krafter kvar i sin debut som trea och såg fin ut, räknas tidigt! Zinon Dream var bara fyra i sin debut i ett galoppfyllt lopp och borde varit bättre för att få överbetyg. Intressant smygläge, men är främst ett platsbud.

Lopp 4 V5-3

RANKING: 5 Aperol Broline (Stefan Persson) – 4 Isabelle Cash – 3 Swept Wing. Outs: 6 Tora Palema.

Aperol Broline är lite extra till häst det hör man från Peter Untersteiners stall. Första gången med långresa och framspår bakom startbilen. Men spår mitt bakom vingen är optimalt så på det hela taget är detta en naturlig tipsetta. Isabelle Cash har gjort två starter och är alltjämt obesegrad. Vann säkert senast i Örebro utan att övertyga helt. Swept Wing jagar karriärens första seger, härdad i tuffa sällskap och ska hävda sig väl i denna konkurrens. Ny kusk och barfota fram kan ge effekt, pass upp för stoet! Tora Palema vann på ett övertygande vis i Mantorp näst senast från ledningen, Felade kort efter start sist i Örebro. Räknas tidigt felfri.

Lopp 5 V5-4

RANKING: 6 Viking Tilly (Per Lennartsson) – 7 Bird Lane – 11 Global Company. Outs: 8 Lazarus Boko.

Viking Tilly är en Ready Cash-avkomma som Per Lennartsson medvetet tagit det ganska lugnt med. Hästen putsade sitt rekord rejält senast som trea, möter billigare omgivning denna gång och känns som en naturlig tipsetta. Bird Lane har två lopp i kroppen och ska tävla barfota bak för första gången vilket är intressant. Global Company har inlett sin karriär på ett mkt tilltalande sätt. Första gången med bakspår och hästen har höjt sig barfota runt om, men denna gång blir det skor bak. Lazarus Boko tog karriärens första seger senast, första barfota runt om slog väl ut. Detta är ingen stjärna och vi står över honom från spår åtta bakom startbilen.

Lopp 6 V5-5

RANKING: 7 Phoenix Photo (Svante Ericsson) – 2 Jaques Noir – 5 Urgent Call. Outs: 6 Malkin.

Phoenix Photo vann senast före Giant Shadow från ledningen via 1.14,4 sista 800 meterna. Hästen har tre lopp i kroppen och är en lördagshäst i grunden. Given tipsetta från springspår. Jaques Noir travade 1.14 sista 1 500 meterna som tvåa senast bakom Zerozerosette, intressant med ny kusk bakom åttaåringen. Urgent Call travade 1.12,5 sista 1 500 meterna senast som trea, var slagen av Jaques Noir. Lurigt startspår, men intressant med barfota bak. Malkin har vunnit på V75 i år, det blev galopp i monté senast. Oviss form, men kunnande och fart finns i nioåringen för att segerstrida i detta sällskap.

Spiken

Global Attitude (V5-1) skötte sig äntligen senast och var tvåa på Årjäng knappt slagen av The Eagle. Ensamt springspår på tillägg gör att Magnus Jakobsson bör sitta betydligt bättre på det redan in i första sväng kontra The Eagle. Valacken har god chans att få revansch på Goophästen och bärga årets första seger. I ett tvåhästarslopp tar vi ställning och spikar femåringen som bli spelvärd.

Rysaren

Swept Wing (V5-3) är härdad i tuffa sällskap, jagar karriärens första seger. Ska lättas i balansen denna gång och tävla barfota fram. Per Lennartsson kör i flytet för dagen och med klaff under vägen kan stoet avlägga maiden.

Liret

La Fille De Niky (lopp 7) vann lätt senast i Örebro från ledningen med sparat före You To Special. Hästen travade bättre sist än i mitten av sommaren och det är bra chans för tidig ledning igen för Mattias Djuses Niky-avkomma. 200 kronor liras på treåringen, som ska han god segerchans trots att hon möter äldre hästar.

V5-förslaget

V5-1: 11 Global Attitude. (Res: 9,7)

V5-2: 1 Le Bohme, 4 Impala V.S. 9 S.G.Charmant. (Res: 8,11)

V5-3: alla 12 hästar. (Res: 5,4)

V5-4: 6 Viking Tilly, 7 Bird Lane, 11 Global Company. (Res: 8,2)

V5-5: 2 Jaques Noir, 5 Urgent Call, 7 Phoenix Photo. (Res: 6,9)

Kostnad: 324 kronor.

Mårten Eriksson