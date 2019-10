Här får barnen som hotas av tvångsgifte hjälp – flera räddas varje år: ”En del kommer när de redan har gifts bort”

– Men en del kommer efter att de redan har gifts bort, kanske i ett annat land under en semester, säger hon.

– Och om de har varit med om traumatiserande händelser kan vi hjälpa dem till exempelvis BUP – för att de ska få hjälp att bearbeta det som hänt, samtidigt som de erbjuds stöd via socialförvaltningen, säger hon.

Det är hon och hennes kollegor som är frontlinjen för den som behöver akut hjälp av socialtjänsten. Det är också därför alla fall av misstänkta fall av barn- och tvångsäktenskap till en början hamnar hos henne.

– Det kan hända att en ungdom har överhört ett samtal mellan föräldrarna –men inte ens vet vem de ska gifta sig med, eller i vilket land, säger hon.

Men trots det har hon inga siffror på hur många ungdomar det handlar om, de här fallen registreras inte under någon särskild kod i socialtjänstens datasystem.

– Jag skulle säga att det handlar om ett fåtal varje år, även om det varierar lite från år till år: mellan fem och tio, säger Monika Boström.

– Och flickor är vanligast, men det kommer också pojkar och unga vuxna hit. En del är under 18, andra över, säger Monika Boström.

Och hos henne tas larmen alltid på allvar, oavsett om de kommer från barnen och ungdomarna själva, eller ifrån någon annan: en skolkurator eller lärare, till exempel.

– Vi startar alltid en utredning, och först av allt gör vi en akut säkerhets-och skyddsbedömning. Ibland behöver ju de här ungdomarna snabbt få skydd och familjen stöd, säger hon.

För hederskulturen är stark inom vissa familjer och grupper. Pressen på barnet kan komma från familjen, som i sin tur är pressad av släktingar som i sin tur är pressade från grupper utanför släkten, det kan se olika ut.

Trots det säger socialtjänstlagen att barns och ungdomars vårdnadshavare alltid måste informeras om det startar en utredningen - eller om barnet tas om hans enligt lagen om vård av unga. För vårdnadshavare både har och ska ha rätt att få veta vilka beslut som fattas om deras barn, menar Monika Boström och säger att socialtjänsten alltid vill lyssna på både barn och föräldrar.

– Vi vet att det är svårt för föräldrar när vi omhändertar ett barn. Men vi har att tillgodose barnens skydd och behov och vi kan behöva placera ett barn från familjen, i ett familjehem eller på ett skyddat boende, säger Monika Boström.

– För det här kan vara jättefarligt för de här ungdomarna, det kan handla om risk att föras ut ur landet, om att utsättas för våld. Ja, till och fara för deras liv, säger Monika Boström.

En del av ungdomarna väntar också till de blir myndiga innan de slår larm, kommer till Monikas och hennes kollegor på sin 18-årsdag.

– Då behöver vi inte koppla in föräldrar eller vårdnadshavare, vilket kan göra processen enklare för den unga. Men det är också synd att vi kommer in så sent, för då kan man ha förlorat hela sin barndom i en begränsad och kontrollerad uppväxt, säger hon.

Men ungdomarna som kommer till er - hur vågar de?

– Det här är ofta kloka ungdomar som har tänkt länge på det här, de är grundade i sina beslut - men det är en stor sak att berätta, säger Monika Boström.

– Sen finns det också de som kommer efter att det har något akut, då kan det vara svårt - då är de fortfarande så uppe i det, säger hon.

Det finns också ett socialkontor i Vivalla med en liknande mottagningsenhet, även där säger man sig hjälpa ett fåtal ungdomar ifrån tvångsgifte varje år, och så även i år.

Här är tecknen som kan avslöja att ett barn eller en ungdom är utsatt för hedersvåld - och därmed kan löpa risk att giftas bort mot sin vilja.

– Att barnet eller ungdomen är utsatt för stark kontroll hemifrån, kanske till och med i form av övervakning

– Att barnet eller ungdomen begränsas från att göra sånt som andra barn och ungdomar normalt får göra

– Att barnet eller ungdomen utsätts för våld i hemmet

– Att lyssna efter hur det pratas i hemmet, vilka regler som uttalas

-Dessa indikationer är ofta i kombination med varandra.

Vart vänder man sig om man misstänker att någon utsätts för hedersvåld eller är på väg att giftas bort?

– Socialtjänstens Mottagningsgrupp, Socialjouren, polis. Vid mycket akuta situationer finns socialtjänsten dygnet runt.

– Centrum för våld i nära relationer, som är en kommunal verksamhet som är specialiserad på alla former av våld i hemmet och i nära relationer, från 18 år.

– Personal inom vård, omsorg och skola har ansvar för att göra orosanmälningar till socialtjänsten om de får veta att ett barn eller en ungdom far illa.