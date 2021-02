Här ger polisens nya citygrupp tusenlappar i böter – ska skapa trygghet i centrum: ”Folk ska våga gå här”

Bil efter bil svänger in på Storgatan och kör söderut. Det är förbjudet men ofta struntar man i det. Fast den här dagen i förra veckan blir det kostsamt. Det finns flera poliser med gula västar längs gatan och så fort en bil kör in fel åker en hand upp i luften. Det slutar med böter på 1 000 kronor.

– Många som vi stoppar och pratar med vet om att de gör fel, säger Andreas, som är en av poliserna.

Han ingår i en nystartat citygrupp inom polisområde Örebro som har varit igång i runt tre veckor.

– Eftersom det är en stor problematik i citykärnan och mycket folk så har man startat den här gruppen. Det är ett brett uppdrag. Nu står vi och gör en insats mot trafikproblem på Storgatan, säger Marion.

Hon fortsätter:

– Men det är inte så att vi står här en dag så är det löst, utan vi måste jobba långsiktigt på alla fronter.

Marion och Andreas är lite försiktiga med att lämna ut sina efternamn, men de berättar gärna om den nya gruppen och varför de har sökt sig dit.

– Jag tycker att det finns behov av att jobba i city och jag är intresserad av områdespolisverksamhet, säger Andreas.

– Kan bara hålla med, men också att man får jobba med långsiktighet. Här har vi andra förutsättningar för att följa upp insatser, säger Marion

Hon konstaterar att gruppens arbete är styrt uppifrån, som all verksamhet inom polisen.

– Men det kommer att vara mycket eget ansvar. Det är ingen som säger att nu ska du stå i korsningen där, utan jag ställer mig där det passar, säger Marion.

– Det blir en frihet att lägga upp arbetet själv utifrån de problem som finns, säger Andreas.

Även om insatsen på Storgatan knappast uppskattas av de bilförare som åker hem tusen kronor fattigare, så är det flera som ger tummen upp vid sidan av gatan.

– Bra, det är jättebra. Jag var bara nyfiken vad de håller på med, säger en ung kvinna, och hastar vidare.

De här dagen kontrollerar gruppen trafiken på Storgatan, nästa dag kan de patrullera till fots i centrum och en tredje sitta i polisbussen och spana efter drogförsäljning.

– Det är ett jättebrett uppdrag, men det är det som är roligt. Det är en otrolig variation på arbetsdagen, säger Marion.

Uppgiften är att stoppa och förebygga brott och att göra centrum till en säkrare plats att vara på.

– Ett av vårt största uppdrag är att vara trygghetsskapande, så att folk känner att de vågar gå här i stan, säger Marion.

En viktig del i arbete är att samverka med många andar aktör i centrum.

– Det kan vara näringsidkare, ordningsvakter eller p-vakter, så att man kan hjälpas åt att nå målet. För vi kan inte göra allting själva jämt. Då kommer vi inte att räcka till, säger Marion.

Bilar fortsätter in köra in från fel håll. Fler böter delas ut. Det kan få dråpliga konsekvenser. Marion berättar om en man som skulle köpa billiga tomter och körde in på Storgatan med rabatterade tomater i blick utan en tanke på trafikregler.

– Det blev dyra tomater istället, som kostade tusen kronor, berättar hon.