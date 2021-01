Här gör division 1-succéspelaren första provträningen med ÖSK: ”Känner att allsvenskan är rätt steg”

Tio mål och 14 assist på 29 matcher under debutsäsongen i division 1.

Inte konstigt att det surrats en hel del runt Sollentunas högerytter Taha Ali i vinter. Sirius var intresserat liksom minst en norsk klubb och flera i superettan, skrev Fotbolldirekt i december. Men det var på Behrn arena som den 22-årige stockholmaren dök upp när försäsongsträningen drog igång på onsdagen. Inbjuden till provspel med ÖSK i tre dagar, till att börja med.

– Det har funnits intresse från annat håll, men inget som varit så här konkret. Och är det inte konkret så tycker jag inte det är så intressant. Men ÖSK har visat jättestort intresse, och det är jag jätteglad för. Axel har scoutat mig och tyckte det såg spännande ut, och då fick jag den här chansen. Den är jag otroligt glad för för. Det här är allsvenskan, det är det man har drömt om. Det är tre dagar till att börja med, men jag hoppas få chansen att fortsätta, säger han.

Ali är en kvick och teknisk ytter, skicklig en mot en. Egenskaper som gör honom extra intressant för ÖSK enligt managern Axel Kjäll.

– Jag har varit nyfiken på honom ett tag, framför allt när man sett hans egenskaper kontra vad som finns i laget kontra hans ålder kontra hans potential. Det ska bli spännande att se honom här den här veckan. Sedan får vi ta det därifrån, säger Kjäll och fortsätter:

– Han är duktig en mot en, det är hans största styrka. Han är irrationell och bra i sista tredjedelen.

Ali inledde seniorkarriären i division 2-klubben Sundbyberg 2017 och gick sedan vidare till IFK Stocksund i samma serie, där han blev lagkompis med ÖSK:s David Seger (”Vi har hållit kontakten sedan dess, David är en god vän till mig”). Under tre säsonger i tvåan blev det sammanlagt nio mål, men under debutåret i division 1 lossnade det alltså på riktigt. I svenska cupen i februari blev han uppmärksammad för ett läckert mål mot allsvenska Sirius, och under de nio sista matcherna på hösten öste han in sju mål.

– För ett år sedan trodde jag inte att jag skulle stå här i dag, men det har gått väldigt snabbt och jag är tacksam över att få den här chansen. Det gick smidigare än jag trodde att komma in i division 1, säger Ali som tror sig vara redo nästa stora kliv, till allsvenskan.

– Jag tycker möjligheterna är goda. Jag behöver bara komma in i det. Jag är redo, och jag kan bara hoppas att Axel och ÖSK också tycker det.

På Alis meritlista finns ett SM-guld med Hammarby och sex A-landskamper i futsal. Men i vinter har det inte blivit något spel inomhus.

– Futsal har alltid varit något spontant, aldrig något seriöst, för mig. Något man håller igång med under vintern. Att jag kom med i landslaget var bara en bonus. Fotbollen har alltid varit nummer ett, det är där glädjen finns. Nu har jag fullt fokus här, och jag kommer göra allt för att visa att jag förtjänar ett kontrakt i ÖSK, säger han.

Totalt deltog 23 spelare i säsongens två första träningar. Förutom Ali också akademispelaren Anton Ingves och 21 av 25 spelare i A-truppen. De som saknades var Martin Broberg, som rehabtränar på egen hand, Kevin Wright, Isaac Boye och Fabio de Sousa Silva.

– Kevin är på väg tillbaka från England. Han blev lite försenad på grund av sjukdom, men jag gissar att han är tillbaka efter helgen. Fabio och Isaac landar i helgen, enligt plan, och kommer vara med i början av nästa vecka, säger Kjäll som inte utesluter att det kommer dyka upp fler provspelare de närmaste veckorna:

– Jag tror inte att det kommer någon de här närmaste dagarna, men kanske längre fram.

ÖSK spelar första träningsmatchen hemma mot allsvenska nykomlingen och derbyrivalen Degerfors lördagen den 30 januari.