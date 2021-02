Här gör Kif Örebro-stjärnan comeback – två veckor ”för tidigt”: ”Vill bara igång – målet är en plats i OS-truppen”

Det dröjde bara minuter in i första träningen med Kif Örebro, i sju–åtta minusgrader, innan Jenna Hellstrom drog av sig långbyxorna för att köra resten av passet i korta shorts och nedrullade fotbollsstrumpor. Kommer man från Sudbury i Ontario är svenska vintern inget som skrämmer.

– Jag hatar långbyxor, känner mig lite orörlig i dem, konstaterade Hellstrom medan resten av spelarna förblev påpälsade.

Två dagar före nyårsafton skrev Hellstrom på ett kontrakt med Kif, klubben där hon 2019 slog igenom på allvar efter rätt misslyckade sejourer i Rosengård, Djurgården och Växjö 2017 och 2018. Ett genombrott som ledde till en plats i Kanadas VM-lag den sommaren, och sedermera ett kontrakt med Washington Spirit i den amerikanska proffsligan NWSL – trots att året i Kif avslutades med en knäoperation.

Men tiden i USA blev inte alls vad Hellstrom hade tänkt sig, och inför årets säsong valde hon alltså att vända tillbaka till Örebro. Orsakerna är flera: Det är i Kif hon haft sin bästa tid som fotbollsspelare, och det är här hon tror chansen är störst att spela till sig en plats i Kanadas trupp till OS i Tokyo i sommar.

– Det är ett riktigt stort mål för mig. Det är en väldigt liten trupp, 18 spelare inklusive målvakter jämfört med 23 i VM, så det kommer bli riktigt tufft att ta en plats. Men det är nu det är dags att visa att man ska ha en, och jag är redo att göra allt jag kan, säger Hellstrom.

Det är också orsaken till att hon anslutit redan nu, två veckor innan kontraktet egentligen börjar gälla.

– Jag vill bara skaka av mig jetlagen, anpassa mig till allt och komma igång och träna i en riktig lagmiljö och spela matcher igen. Det har jag inte gjort sedan oktober, säger hon.

Hur har tiden varit sedan dess?

– Hösten var okej. Då hade jag en anläggning att träna på hemma i Kanada. Men efter jul blev det total lockdown, så jag fick dra till USA där jag tränade med U19-killar i Cleveland. De höll på att förbereda sig för spel på division 1-college, så det var bra nivå och högt tempo, och det fanns ett fullt utrustat gym. Men det blir något helt annat än att träna med sitt riktiga lag, så jag ville komma hit så fort som möjligt.

Var det givet att det skulle bli Örebro när du tittade på en comeback i Sverige?

– Ja, jag gillade Örebro förra gången. Jag fick stort förtroende här, och det var här jag tog mig in i VM-laget. Jag gillar föreningen, Jonas (Nilsson, sportchefen), anläggningen, allt runt omkring. Det känns också tryggt att komma till en stad och en miljö som man känner, även om det bara är fyra spelare (Heidi Kollanen, Maja Regnås, Sara Lilja-Vidlund och Frida Abrahamsson) kvar sedan förra gången jag var här. Det känns faktiskt lite skumt att det inte är fler, men man kommer vänja sig.

I bagaget sedan senast har Hellstrom en märklig säsong. Själva NWSL-ligan ställdes in på grund av corona, och i stället spelades två miniturneringar – en på sommaren och en på hösten. Washington åkte ut i kvartsfinal i den första, slutade trea i den andra, och under de nio matcherna var Hellstrom bara med i startelvan två gånger, och fick därtill fyra inhopp. Ofta i försvaret, trots att hon i grunden är en snabb, offensiv ytter. Den 23 december meddelade Washington att de valt att bryta hennes ett plus ett-åriga avtal efter första säsongen.

– Jag är glad att jag fick uppleva NWSL, att jag tog chansen. Men jag är också väldigt glad över att vara tillbaka i Sverige nu. Det blev en tuff och väldigt konstig säsong, där mycket berodde på att ligan ställdes in, säger Hellstrom.

– Det gick bra i början, när vi tränade som vanligt på våren, men sedan blev allt ned ställdes allt in. Vi drog igång igen precis före första turneringen, fick inte spela några träningsmatcher, och tränaren spelade därför de spelare han kände sedan tidigare. Hade det varit en mer normal säsong är jag helt säker på att jag hade fått fler chanser, men nu blev det som det blev. Det var utom min kontroll. Jag tar med mig upplevelser och erfarenheter och ångrar inget.

Hellstrom räknar med att göra debut redan i lördagens träningsmatch borta mot Eskilstuna United.

– Det blir snabbt på det. Jag är fortfarande jetlaggad, men jag hoppas att jag får några minuter i alla fall. Det ska bli intressant att få se hur laget spelar tillsammans i praktiken, och att börja bygga kemi med de andra spelarna på planen.

Kifs två andra transatlanter – amerikanerna Carly Wickenheiser och Jessie Scarpa – väntas ansluta i mitten av nästa vecka. Första tävlingsmatchen spelas mot Hammarby i svenska cupens gruppspel den 13 mars.