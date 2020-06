Här hamnar upphittade stulna cyklar – polisens vädjan: ”Så kan vi söka specifikt för att få tag på ägaren”

Hundratals cyklar finns förvarade nere i källaren vid polisens hittegodsavdelning. Cyklar, som i många fall aldrig återkommer till sin ägare. Även om det låter mycket, är det relativt lite mot hur det brukar se ut vid den här tiden.

– I dessa tider har antalet cyklar vi får in gått ner. Det kanske är av förklarliga skäl eftersom folk inte vill gå ut. Förra året vid den här tiden fick vi in 10-15 stycken per dag. Nu rör det sig om tre-fyra om dagen, så det har gått ner väldigt mycket, säger Åke Eriksson, administratör vid polisens hittegodsavdelning.

Statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå), visar att antalet cykelstölder ökade med 35 procent under första kvartalet – jämfört med samma period förra året. Något som inte märks inne på hittegodsavdelningen.

– Just nu har vi runt 200 cyklar inne. Det händer ibland att vi har mer än de 318 cyklar som vi har plats för, så då får vi ställa de längs med väggarna och låta bli att hänga upp dem.

Hur stor andel utgör cyklar av godsen ni tar emot?

– Det är den största delen och den utgör väl 50 procent av vår verksamhet.

Hur stor andel hämtas ut av sin ägare?

– Det är en väldigt liten del. Det som är bra är de som värnar om sina cyklar och för anteckningar om ramnummer och stöldskyddsmärkning. När de anmäler att den är stulen och uppger det kan vi söka specifikt för att få tag på ägaren direkt, om cykeln finns här.

– Vill man ha sin cykel är det viktigt att skriva upp och ha det sparat till en anmälan. Det är jättemycket cyklar här som det finns ägare till, men har de gjort en anmälan utan ramnummer kan vi inte koppla ihop person och cykel.

Tips för att minska risken att få din cykel stulen:

► Lås inte endast med tillverkningslåset, utan lägg lite pengar på ett ordentligt certifierat lås.

► Lås fast cykeln i ett fast objekt i både ram och hjul.

► Lås om möjligt in cykeln inomhus över natten.

► Lås batteriet när du lämnar din elcykel obevakad kortare stunder. Ta med batteriet om du ska vara borta längre.

► Ta med sadeln så den inte blir stulen, cykeln blir då även mindre attraktiv att stjäla och oskön att cykla på.

► DNA-märk din cykel och cykeldelar, det hjälper polisen att binda tjuven vid brottet och ökar dina chanser att få tillbaka din cykel om den blir stulen.

Källa: Stöldskyddsföreningen