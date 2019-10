Här hyllas Carl Gunnarsson av Donald Trump – i Vita Huset: ”Påminner oss om att man inte ska ge upp”

Sedan 1980 har det varit mer regel än undantag att framgångsrika landslag och titelvinnande klubblag i de stora amerikanska idrotterna bjuds in till Vita Huset.

På tisdagen var det Stanley cup-vinnarna Saint Louis Blues tur att bege sig till Washington – och örebroaren Carl Gunnarsson fanns med och fotograferades tillsammans med Donald Trump och sina lagkamrater både inne i Ovala rummet och på gräsmattan utanför Vita Huset.

Trump höll ett tal, och tog bland annat upp Blues usla säsongsstart som vändes till historisk succé – laget blev först genom tiderna med att vinna Stanley cup efter att ha legat sist i tabellen efter nyår:

– Blues fantastiska comeback påminner oss om att man aldrig ska ge upp, aldrig tappa hoppet, aldrig hoppa av. Fortsätt bara att på: Man vet aldrig vad som kommer att hända, så fortsätt bara att kämpa på. Det här laget är ett väldigt bra exempel på det: De startade säsongen så dåligt att de låg sist och folk hade börjat räkna bort dem. Men när man jobbar hårt, hjälps åt, tror på sig själv och ger allt man har är segern alltid inom räckhåll.

Flera andra sportlag har de senaste åren valt att bojkotta hyllningar i Vita Huset på grund av Trumps kontroversiella presidentskap. De senaste exemplen är NBA-vinnarna Toronto Raptors och USA:s VM-guldlag i fotboll. Och längre tillbaka nobbade Pia Sundhage, som förbundskapten just för USA:s fotbollslandslag, både George W Bush och Barack Obama, av ideologiska skäl.

Men i Blues var det inte en enda spelare som tackade nej, de enda som saknades i Vita Huset var bortbytta Joel Edmundson och Patrick Maroon.

– Alla jag talat med tycker att det ska bli jättekul att få se Vita Huset. Det är inte många människor i världen som verkligen får komma in och få en guidad tur och komma in i Ovala rummet. Politiska åsikter, som är var och ens ensak, spelar ingen roll. Det är bara en häftig möjlighet för oss, sa målvakten Jake Allen till nättidningen The Ahtletic före besöket.

Helt utan politiska inslag blev dock inte besöket, då Trump i sitt tal inför den församlade pressen, med Bluesspelarna bakom sig, bland annat tog upp det pågående riksrättsförfarandet mot honom och Turkiets invasion av norra Syrien.

Blues kom direkt till Washington från säsongens första nollpoängare, 3–2 borta mot New York Islanders, och spelar natten mot torsdag, svensk tid, hemma mot Vancouver Canucks.

– Att vi har en match så snart igen gör att vi kan hålla oss fokuserade på den här säsongen i stället för att bryta upp och gå tillbaka och börja fira igen, säger svenske forwarden Alexander Steen till nhl.com.

Gunnarsson har varit in och ut ur laget i början av säsongen, och kämpar om den sjätte och sista backplatsen med Robert Bortuzzo. Hittills har Calle fått spela fyra matcher, Bortuzzo två. I de fyra matcher han fått spela har örebroaren dock tagit plats i första backpar, bredvid stjärnan Alex Pietrangelo.