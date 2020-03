Här jobbar esteteleverna med sin senaste föreställning - som ska fyllas med musik, film och dans

– Det blir inte en traditionell föreställning med skådespelare på scenen. Istället gör vi en musik- och media-föreställning, berättar Ingeborg Hjelmberg, programsamordnare på estetiska programmet.

Musik, film, bilder och dans kommer att visas på scenen i föreställningen.

Ellen Leonardsson Olsson kommer att få klä sig i rollen som den röda tråden i det som berättas på scenen. Utan att säga en enda replik på scenen.

– Min karaktär är en medelålders kvinna som blickar tillbaka på sitt liv i ett fotalbum. Och bilderna i albumet får liv i musik, film och i dans, berättar Ellen.

Arbetet med föreställningen startade med att estet-eleverna valde ut den musik som föreställningen skulle innehålla.

– Vi jobbar med sammanlagt åtta olika låtar. Vissa av låtarna tolkar vi på vårt eget sätt och vissa låtar framför vi så likt originalet som möjligt, säger Samuel Skoglund som ingår i musikgruppen.

När det var bestämt vilken musik som skulle ingå i framförandet delades arbetet in i olika grupper. Några elever jobbar med musiken, andra med film och foto, några med dans och andra med gestaltning.

– Vi kommer framföra musik på scenen live, men vi har även förinspelade musikbakgrunder som vi kommer använda oss av, säger Tobias Johansson.

– Statister kommer även att röra sig på scenen under föreställningen till musiken, säger William Ahlberg.

Film och bild kommer också att spela en viktig roll i föreställningen. På scenen ska det finnas flera stora ytor avsedda för film och bildvisning.

– När det var klart vilka låtar vi skulle ha med så började vi diskutera vad vi kände passade in i låtarna, vilket budskap låtarna förmedlade och hur vi skulle framföra dem för att förmedla det budskapet. Till exempel så gav en av de valda låtarna oss en känsla av en motorväg i dimma. Då blev det ett tema och en film spelades in av en motorväg, berättar Ellen.

Till vissa av låtarna kommer även dansare att medverka.

– Vi har även en idé om att någon ska livefilma föreställningen, en liveinspelning som publiken ska kunna ta del av under pågående föreställning, säger Ellen.

Hur var det då med Ellens karaktär, kvinnan med fotoalbumet. Inga repliker?

– Nej, jag kommer inte säga en enda replik live på scenen. Men vi har spelat in olika tankar som kvinnan har som jag har läst in. Dessa tankar kommer spelas upp under föreställningen. Som just min rollkaraktärs tankar, säger Ellen.

Det var planerat för en öppen föreställning och tre skolföreställningar, men på grund av risken för coronasmitta är nu den öppna föreställningen inställd. I stället ges föreställningen som två skoföreställningar för Lindeskolans elever på onsdag och torsdag.

Arbetet med Here we go again ingår i kursen estetisk kommunikation. Samtliga tre årskurser i det estetiska programmet är med i produktionen.