Här kan du se hela Oscarsgalan: ”Så mycket stjärnglans”

Till skillnad från den redan avklarade Golden Globe-galan, där de nominerade kunde vara med via Zoom, iklädda mysbyxor, måste skådespelare och filmskapare medverka personligen vid Oscarsgalan i Los Angeles eller vid någon av de internationella platser som galan planerar för de nominerade som inte kan sig till Kalifornien.

Hela evenemanget följs av Pär Lernström, Parisa Amiri och Thomas Ritter som live-rapporterar från en studio i Stockholm.

Bland de nominerade finns Frances McDormand som uppmärksammats för sin rolltolkning i filmen "Nomadland". Den dansk-svenska samproduktionen "En runda till" är Oscarsnominerad för bästa regi och bästa internationella film. Dessutom har de svenska låtskrivarna bakom Molly Sandén-låten "Husavik (my hometown)" chans att vinna för bästa låt. Den ingår i Will Ferrell-komedin "Eurovision Song Contest: The story of Fire Saga".

På måndagen meddelades att bland andra Halle Berry, Bong Joon-Ho, Harrison Ford, Joaquin Phoenix, Brad Pitt och Reese Witherspoon ska dela ut priser på galan.

"Det kommer att vara så mycket stjärnglans att det kan behövas solglasögon", skriver arrangörerna i ett pressmeddelande.

Erika Josefsson/TT