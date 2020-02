Här kan man se årets stora cykelfest – tusenstals rullar in i staden för att äta bullar och bananer

I höstas bestämde arrangörerna av Vätternrundan om en ny bansträckning. Istället för att köra riksväg 50 söderut över Hammarsundet, förbi Harge och Medevi, kommer cyklisterna att köra in i Askersund och sedan vidare förbi Åmmeberg, Zinkgruvan och Godegård ner till Motala.

På så sätt slipper de oskyddade trafikanterna den smala och kraftigt trafikerade riksväg 50.

Arrangören har bestämt att Askersund ska bli ett av de ställen där deltagarna kan stanna och vila under loppet. Depån blir vid Sjöängen.

– Där bjuds det på bullar, bananer, saltgurka, sportdryck, vatten, honungsvatten, blåbärssoppa, kaffe och te, säger Anna Öhrström på Vätternrundan.

Cyklisterna kommer in till depån via Sundsbrogatan och åker sedan ut via Drottning Kristinas väg och Bergslagsvägen, innan de kör vidare mot Åmmeberg.

Det är nog många som kommer att passa på att vila och stoppa i sig energi vid Sjöängen, för sträckan från Askersund till Zinkgruvan är den kanske jobbigaste på hela Vätternrundan i sommar.