Här kommer tipsen inför torsdagens trav i Örebro: "Treåringen vinner anrika Juliloppet lätt"

Lopp 4 V64-1

Ranking: 7 Ural (Jorma Kontio) – 8 Minnestads El Paso – 3 Forecast.

Outs: 4 Bålsta Palema.

Ural har lopp i kroppen och lär vara bättre än senast då han var tvåa i Eskilstuna från dödens. Sexåringen trivs med körande Jorma Kontio och i ledningen. Hästen har två segrar på tre försök i Örebro och vi tror han kan vinna även från dödens, spikas! Minnestads El Paso hade mycket sparat senast i V75-finalen som sjua och såg fin ut. Kort distans och spår åtta, gör att det kan bli tufft att utmana vår spik. Forecast är nog den initiala ledaren av loppet, gjorde ett bra lopp från dödens i försöket till Midsommarloppet som tvåa bakom Lexington Hall. Bålsta Palema har lopp i kroppen och kan flytta på sig bakom startbilen, främst ett platsbud.

Lopp 5 V64-2

Ranking: 4 Bay View (Erik Adielsson) – 1 Easy Creation – 8 Drottning Pace.

Outs: 5 Indira O.E.

Bay View felade i startrusningen i försöket till Stosprintern och var ställd inför det loppet. Hon kan få betalt för det denna gång istället, spår mitt bakom bilen passar perfekt och det kan vara spets och slut på fyraåringen. Easy Creation har tre segrar i år, men kan få tufft att svara upp sitt innerspår. Hästen får hur som helst ett bra lopp. Drottning Pace är van stenhård omgivning, hästen är obesegrad i Örebro och förstärks med Örjan Kihlström.

Lopp 6 V64-3

Ranking: 5 Fort Knox (Björn Goop) – 6 Alien Kronos – 7 The Bald Eagle.

Outs: 3 Galantis.

Fort Knox har gjort sex starter och har fem segrar. Hästen fick sin segerrad bruten senast i Gävle, men travade inte som bäst sista 300 och var inte fullt körbar. Björn Goop har kört talangen en gång och vann då plättlätt med honom från ledningen på Solvalla. Treåringen gör debut över lång distans och vi tror på tidig spets och att BG sedan får styra loppet efter eget behag i ledningen. Omgångens bästa spik! Alien Kronos var fyra i E3-finalen senast och är loppets mest rutinerade häst. Riskerar att få dödens utvändigt om Fort Knox. The Bald Eagle har gjort fyra starter och är minst rutinerad i racet. Han har två segrar och två andraplatser och den här kommer bli riktigt bra med tiden, men den här gången tror vi Ohlsson ger honom ett utbildningslopp.

Lopp 7 V64-4

Ranking: 8 Unexpected (Erik Adielsson) – 4 Mellby Gin – 6 Höwings Unbeatable.

Outs: 5 Personal Goals.

Unexpected var duktig senast från dödens, knappt slagen av Scarlets Mirakel. Förstärks med Erik Adielsson som är en erkänt bra startkusk, sexåringen kan tidigt sitta bra på det. Rolig tipsetta i ett öppet lopp. Mellby Gin travade 1.12,5 sista 1 200 meterna i sin minicomeback på Rättvik och lär vara ännu bättre den här gången. Höwings Unbeatable borde vunnit senast från ledningen, men blev ”bara” trea. Kim Eriksson har form och med klaff under vägen kan sjuåringen ta årets första seger. Personal Goals kan sitta bra på det från lilla springspåret och första med Björn Goop är mycket spännande.

Lopp 8 V64-5

Ranking: 7 Tony Afrika (Adrian Kolgjini) – 9 Firecracker – 2 Iglesias Boshoeve.

Outs: 3 Speedy Tilly.

Tony Afrika har bara gjort en start sista månaderna, men då man gör resan från Skåne med fyraåringen räknar vi kallt med att han är i ordning. Hästen har tagit alla tre segrar från ledningen så Adrian Kolgjini lär lägga lasset trots spår sju bakom bilen. Firecracker fungerade bra barfota fram för första gången senast när han vann via 1.12,5 sista 800 meterna på Hagmyren. Bra startrygg borgar för en fin resa. Iglesias Boshoeve har fått hårdhet av stentuffa lopp på sistone och spåret blev bästa tänkbara. Speedy Tilly vann knappt senast, travade bakifrån den gången men är bättre i spets där den forne hemmahästen har 3 av 5.

Lopp 9 V64-6

Ranking: 8 Bo C. (Carl-Erik Lindblom) – 1 Ontrack He´s Black - 4 Waikiki Silvio.

Outs: 2 Global Thunder.

Bo C. fick en blytung resa senast på Mantorp, men var trots det på väg mot segern då det blev galopp 100 kvar. Hästen var med i Derbyt förra året och har fungerat bra med Carl-Erik Lindblom. Kan vinna trots dödens, hemmahästen har två segrar i Örebro och har god chans att förbättra den statistiken. Ontrack He´s Black travade 1.10,5 sista 800 meterna i sin senaste start på V75 som sexa. Han höll upp sitt innerspår bakom bilen näst senast då han vann lätt på Romme. Femåringen har tre av fyra från spets och Nicklas Westerholm gör nog allt vad som går för att hålla upp ledningen med honom. Waikiki Silvio hade ett fint fjolår, har gjort tre lopp i år men har ännu inte vunnit. Bra läge bakom bilen, detta är loppets outsider. Global Thunder har toppform och vinner lopp när som helst, blir det barfota runt om den här gången ökar chansen för att årets första seger ska bärgas.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 1 Acclamation (Ulf Ohlsson) – 5 Mellby Howlit – 9 Silver Bullit. Outs: 2 Bo Diddley.

Lopp 2: 8 Alesso (Erik Adielsson) – 6 Timotejs Igge – 10 Guardian. Outs: 1 One Of Us.

Lopp 3: 9 Finalizer (Nicklas Westerholm) – 14 Airy Fary – 3 One Kind Of Art. Outs: 11 Italiano Boko.

Lopp 10: 3 Atlas Kronos (Erik Adielsson) – 7 Bailamos – 2 Mellby Hawaii. Outs: 5 Otroligosåfin.

Lopp 11: 4 Love No Pain (Tuomas Korvenoja) – 10 Diversity Pellini – 14 Groupie Doll. Outs: 11 Carolina Reaper.

Lopp 12: 5 Golden Boy Sisu (Erik Adielsson) – 7 Gwendoline Go – 8 Zim Sala Bim. Outs: 11 Demain Fatigue.

Spiken

Fort Knox (V64-3) fick sin segerrad bruten senast, men travade inte som bäst och kommer säkert vara bättre den här gången. Björn Goop har kört Muscle Hill-avkomman en gång och fick bra snurr på honom bakom bilen den gången. Det mesta tyder på tidig ledning och vi tror att treåringen vinner anrika Juliloppet lätt.

Rysaren

Drottning Pace (V64-2) har varit ute i stenhårda sällskap och med minsta klaff under vägen kan sexåringen vinna. Örjan Kihlström upp för första gången kan göra många meters förbättring, detta är en riktigt rolig outsider.

Liret

Love No Pain (Lopp 11) vann från dödens i sin tävlingsdebut och joggade 1.13 sista 800 meterna på ett övertygande vis. Love You-avkomman är snygg som en tavla och klarar hon bara spåret ska segerchansen vara mycket god. 200 kronor vinnare spelas på treåringen.

V4-förslaget

V4-1: 5 Fort Knox. (Res: 6,7)

V4-2: 4 Mellby Gin, 5 Personal Goals, 6 Höwings Unbeatable, 8 Unexpected, 9 Castleman. (Res: 7,1)

V4-3: Alla 12 hästar. (Res: 7,9)

V4-4: 1 Ontrack He´s Black, 8 Bo C. (Res: 4,2)

Kostnad: 240 kronor.

V64-förslaget

V64-1: 7 Ural. (Res: 8,3)

V64-2: 1 Easy Creation, 2 Kavata Käll, 4 Bay View, 5 Indira O.E. 6 Bon Ego, 8 Drottning Pace, 10 Undazzled Eyes, 11 Twigs Florikash. (Res: 3,12)

V64-3: 5 Fort Knox. (Res: 6,7)

V64-4: 4 Mellby Gin, 5 Personal Goals, 6 Höwings Unbeatable, 8 Unexpected, 9 Castleman. (Res: 7,1)

V64-5: 2 Iglesias Boshoeve, 3 Speedy Tilly, 4 Dream Cash, 5 Happy Confess, 6 Intense Boko, 7 Tony Afrika, 8 Riptide R.D. 9 Firecracker, 10 Exclusive Fire. (Res: 1,12)

V64-6: 1 Ontrack He´s Black, 8 Bo C. (Res: 4,2)

Kostnad: 720 kronor.

MÅRTEN ERIKSSON