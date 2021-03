Här ökar smittspridningen påtagligt – 26 nya fall i Lindesberg

Smittspridningen ökar i hela länet, men i Bergslagen mest påtagligt i Lindesberg och Ljusnarsberg. På torsdagen rapporterade Region Örebro län 26 nya fall i Lindesbergs kommun med bekräftad covid -19 det senaste dygnet. Och under hela veckan har det varit 95 nya fall i Lindesberg. Smittspridningen räknas i antal fall per 1000 invånare (incidens), för att smittläget ska kunna jämföras på rätt sätt. För Lindesberg ligger smittspridningen nu på 4,04 fall per 1000 invånare.

Ljusnarsberg ligger ännu högre med 5,07 per 1000 invånare senaste veckan. Det är näst högst i hela länet, bara Karlskoga har högre smittspridning med en incidens på 5,14 och 156 nya bekräftade fall.

När det gäller övriga delar av länet sticker fortfarande Lekebergs kommun ut med fortsatt hög i smittspridning senaste sju dagarna.

Mest förskonad från smittspridning är nu Hällefors kommun. Där har det bara varit sex bekräftade fall de senaste sju dagarna.