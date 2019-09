Här packas det för tionde upplagan av Live at heart – festivalen som växer

På kontoret på Klostergatan är det fullt av kartonger med festivalarmband och foldrar, men också klistermärken, tatueringar – ja, till och med kondomer med artistnamn på.

– Det är ju rätt smart. Ingen kommer ju att glömma artisten som tryckt upp sitt visitkort på en kondomförpackning, säger Åke Lundström, vd för Live at heart.

Att spela på Live at heart är ett sätt för artisterna att investera i sin musikkarriär.

- Men det är ju inte bara att åka hit och spela, det gäller att sälja sig själv när man väl blivit antagen. De som är smarta nätverkar och ser till att rätt personer kommer på deras gig, säger Åke Lundström.

Banden får själva stå för resa och boende, och får inte betalt för att spela.

- Det är lite ett missförstånd. Vi bokar ingen, utan banden ansöker om att få komma. Vår uppgift är att göra den här mötesplatsen så bra som möjligt så att rätt personer är här, säger Åke Lundström.

Det är nu alla klistermärken med mera kommer in – allt packas i påsarna som branschfolket får. Artisterna väljs också utifrån att de själva ska få nytta av festivalen: De bör redan ha representation, marknadsföring på nätet och ett filmat liveframträdande på Youtube – som dessutom fått likes. Jämställdhetsmål och balans mellan olika genrer vägs också in när urvalet görs. Att vara en lokal artist är också ett extra plus.

– Klart att vi ska gynna våra lokala artister. Det skäms vi inte ett dugg för. Och det är ju kul att som musiker och filmare i Örebro så kommer faktiskt världen hit en gång om året, säger Åke Lundström.

Att Live at heart samarbetar med åtta internationella showcasefestivaler har också lett till att söktrycket ökat.

- EU betalar resa och boende till sju band från andra festivaler. Vi nominerar och plockar ur en pott, och så ser vi till att några andra härifrån får komma ut i Europa och spela, som exempelvis Meadows i fjol.

Örebroarna hjälper till genom att köpa biljetter

Ett antal deltidare och frilansar arbetar året om med att planera Live at heart, och övriga utgifter går framför allt till konferensdelen, som också blir en garanti för att ”rätt” personer är på plats i Örebro. Pengarna kommer framför allt från regionen, kommunen och EU, och för filmdelen från Allmänna arvsfonden.

- Sen kan man säga att örebroarna hjälper till genom att köpa biljetter, och krogarna genom att bekosta ljud och ljus. Men det är ingen som tjänar pengar på det här, och nu har vi också ändrat från aktiebolag till ekonomisk förening för att det ska bli ännu tydligare, säger Åke Lundström.

Det här är tionde året med Live at heart, som sedan 2014 också har en del för independent-film och sedan i fjol spåret ”Creative” om innovation och entreprenörskap. I år är också Örebros filmstudenter och Musikhögskolan med, och studieförbunden och Scenit ordnar egna seminarier som är öppna för alla. Åke Lundström tycker att det är härligt att se hur stan fylls med folk som ska lyssna på musik och musiker som släpar runt på sina instrument. Han tillägger att mötesplatsen inte bara handlar om att artister ska träffa management, utan också att artisterna kan träffa varandra och hitta nya samarbeten.

– Ibland är det någon som skriver till oss och berättar, men vi vet ju verkligen inte allt som festivalen lett till, säger Åke Lundström.

► Då kan du se Lady Gaga på Stortorget, kattfilmsfestival, skräckfilm och kortfilmsspecialer – klicka här för stor guide till Live at heart film

► Tv-serien gjorde Meadows till Örebros mest streamade artist: ”Trodde först att mejlet från Hollywood var skräppost”