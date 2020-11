Här provtränar två yttermittfältare med Kif Örebro: ”En möjlighet i allsvenskan tackar man inte nej till”

Det har gått nio dagar sedan Kif Örebro avslutade allsvenskan med 1–0-förlusten hemma mot Piteå. Laget tränar tillsammans veckan ut, men på tisdagens pass – årets näst sista – fanns bara nio egna spelare med.

Men därtill: Två provspelande kantspelare: Jennie Egeriis och Nora Rönnfors som i år spelat i IFK Kalmar respektive Jitex i elitettan.

Båda är 21 år gamla. Göteborgaren Rönnfors debuterade i elitettan redan som 16-åring, 2015, och är inne på fjärde säsongen i Jitex. Egeriis, som kommer från skånska Sjöbo, värvades från division 1-laget Skurup till LB07 inför 2018, men fick nöja sig med sju matcher från start och nio inhopp under två allsvenska säsonger.

– När jag kom till LB var jag väldigt ödmjuk och förstod att jag inte skulle få spela så mycket första året. Andra säsongen fick jag spela lite mer, men inte så mycket som jag hade velat. Därför gick jag till Kalmar i elitettan, för att få mer speltid och bygga självförtroende, men så blev det inte riktigt, säger Egeriis.

– Det har varit lite vemodigt där. Jag fick inte riktigt förtroende, och det har varit jobbigt. Men det är upp till tränare vem som får spela.

Så nu letar du en ny klubb igen?

– Jag är lite åt båda hållen. Jag är fortfarande intresserad av Kalmar, men en möjlighet i allsvenskan tackar man inte nej till. Jag fick ett meddelande som sa att Kif var intresserade och ville bjuda in till provspel, och det tackade jag glatt ja till.

Är du redo för allsvenskan?

– Bestämmer man sig för att bli redo så är man redo. Får man chansen ska man ta den. Vill man så vill man. Det är bara att köra.

Kif Örebros sportchef Jonas Karlberg är den som bjudit in spelarna till två dagars provträning, måndag–tisdag. Det är ingen slump att det är två kantspelare som klubben valt att titta på.

– Om vi ska spela med en fyrbackslinje nästa år – det vet vi inte än eftersom vi inte har någon tränare klar – så kommer det gå åt fler kantspelare eftersom vi spelat med trebackslinje i år. Dessutom har Lindsay (Agnew, lånespelare från NWSL) åkt tillbaka och det är inte alls säkert att Cali (Farquharson) kommer tillbaka, till exempel, så oavsett spelsystem behöver vi fylla på med kantspelare. Det handlar snarare om vilken profil vi vill ha på dem, och där är vi inte 100 procent klara än. Då är det bra att titta på olika alternativ, säger han och fortsätter:

– Både Jennie och Nora passar väl in i vår profil. Båda är unga. Jennie har ganska spännande egenskaper i sin snabbhet och framför allt wingback i 3–5–2 eller yttermittfältare i 4–4–2. En vänsterfotad kantspelare som kan spela både till höger och vänster. Nora är en snabb kantspelare som jobbar hårt och har ganska bra fysik. Hon är kanske lite bättre försvarsspelare än Jennie och kan spela både ytterback och yttermittfält i 4–4–2.

Efter en ledig onsdag avslutar Kif Örebro den gemensamma träningen för säsongen på fredag. Utan provspelare. Men arbetet med nästa års trupp går på högvarv.

– Det händer en del grejer. , Vi vill först främst sätta huvudtränaren, så rent kommunikativt har vi valt att inte gå ut med något nyförvärv än, men det är ingen vild gissning att vi kommer presentera några den närmaste tiden. Många av våra befintliga spelare säger att de vill avvakta tills en ny tränare är på plats, men även om inget är färdigt har vi fört många, långa dialoger där, säger Karlberg.

Det återstår förstås att se om någon av provspelarna erbjuds kontrakt.

– Nu får vi se vad Kif tycker och vad jag känner. Det är inte sagt någonting än, säger Egeriis.

Silly season i Kif Örebro inför 2021

Spelare under kontrakt, målvakter: –

Försvarare: –

Mittfältare: Nathalie Hoff Persson.

Anfallare: Sara Lilja-Vidlund, Karin Lundin.

Utgående kontrakt: Ann-Sofie Gripenberg (målvakt), Mimmi Paulsson-Febo (do), Moa Öhman, (do), Frida Abrahamsson (försvarare), Ellen Karlsson (do), Elli Pikkujämsä (do), Maja Regnås (do), Emma Östlund (do), Ida Adamsson (mittfältare), Cali Farquharson (do), Freja Olofsson (do), Emilia Pelgander (do), Heidi Kollanen (anfallare).

Utgående låneavtal: Nellie Lilja (mittfältare, lån från FC Rosengård), Cajsa Åkerberg (do, lån från Eskilstuna United).

Klara förluster: Lindsay Agnew (mittfältare, åter till North Carolina Courage efter lån), Elin Bengtsson (do, ny klubb ej klar), Frida Skogman (anfallare, slutar), Stefan Ärnsved (tränare, uppehåll från fotbollen), Martin Skogman (do, ny klubb ej klar).