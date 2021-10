Här säljs inget - allt skänks när församlingen fixar : ”Man måste ju ändå försöka”

I dag, torsdag, är det premiär i församlingsgården för Vänliga väggen, eller Wall of kindness som upplägget heter. Utmed en vägg i församlingsgården hänger jackor, regnkläder och overaller. Förhoppningen är att antalet grejor ska öka till på torsdag och sedan minska igen.

– Vi börjar i liten skala och inriktar oss på friluftsgrejor och kläder för barn så att de kan vara ute och röra på sig, berättar Lillemor Pettersson.

"Vänliga väggen" blir som en liten affär eller marknad, med den stora skillnaden att inget säljs. Allt är till skänks.

Lillemor Pettersson fick idén till upplägget från två håll kan man säga.

– Dels var det när jag såg hur mycket fullt användbara grejor som folk slänger. Det kan vara skor, varma jackor och annat.

Den andra källan är Lillemors kontakt med diakonin i Hallsbergs församling, som hon fått till exempel från rapporter till kyrkofullmäktige där Lillemor är ledamot för socialdemokraterna.

– Genom det så vet jag ju att diakonerna har ett hjälparbete inriktat mot fattiga familjer med barn.

Tanken från församlingens sida är att Wall of kindness ska vara öppen varje torsdag, under samma tider som det är "Öppen församlingsgård", det vill säga från klockan 14. En timme innan så är det möjligt för Hallsbergsbor att lämna in sådant som andra kan behöva bättre. Det upplägget kommer man ha alla veckor.

Lillemor tror att informationen om "Wall of kindness" kommer att spridas från mun till mun, men det kommer även att sättas upp en del informationslappar.

– Sedan vet jag ju att diakonerna har kontakt med socialförvaltningen, som säkert också kan tipsa dem som kanske inte har råd eller möjlighet att köpa allting nytt.

– Det är lite nervöst nu innan vi börjat. Jag hoppas att det här blir bra. Man måste ju ändå försöka, säger Lillemor Pettersson.