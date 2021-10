Här ska det bli julmarknad: ”Perfekt lokal för detta arrangemang”

Nu ska det bli julmarknad i Lindesberg. I huset Nya Snickerifabriken. Lions club Lindesberg och Lindlövens IF är arrangör av julmarknaden tillsammans.

– Vi brukar samarbeta med att anordna höstmarknaden men den tvingades vi ställa in i år. Då bestämde vi att vi anordnar en julmarknad istället, berättar Bengt Göran Karlsson, ordförande i Lions.

– Vi får låna Nya Snickerifabriken. Det blir en perfekt lokal för detta arrangemang, säger Henry Nordlund, ordförande i Lindlövens IF.