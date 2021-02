Här ska influencern och realitystjärnan bli kär: ”Finns någon för alla”

I dag är det premiär för det nya programmet ”Celebrity Ex on the beach - Peak of Love” på streamingtjänsten Discovery plus. Det är där realitystjärnan och influencern Elin ”Woodie” Skog, från Karlskoga, medverkar.

Hon är syster till Therese Skog som låstes in i tv-programmet Big brother för drygt vecka sedan.

– Jag försöker hinna med att titta så ofta jag kan. Det är svårt, för att det sänds dygnet runt på webben. Hittills har det gått bra för henne och det verkar som att hon kommer överens med de flesta, säger Elin Skog.

Förutom att vara influencer och realitystjärna är hon också poddare. Tillsammans med realitystjärnan Josephine Qvist driver hon podden ”Sweet but psycho”. Den brukar gästas av andra stora namn och podd-duon delar gärna med sig av sina personliga berättelser.

Men just nu har podden uppehåll.

– Vi planerar för säsong tre. Det är inte långt kvar och vi kommer tillbaka snart. Vi försöker såklart att utveckla podden och uppgradera oss.

Elin Skog har tidigare varit med i tv-programmen ”Ex on the beach” och ”Celebrity ex on the beach”.

– Sammanlagt har jag varit med fyra gånger. Jag har alltid haft lite i bakhuvudet att jag ska hitta kärleken. Jag har varit där för att dejta, inte för draman.

– Och när de kom upp med det här nya konceptet då var jag på direkt. Jag har velat göra det här i flera år. Jag tvekade inte ens.

Elin Skog syftar på att hitta kärleken, och det är just det hon och tre andra ska göra i ”Celebrity Ex on the beach - Peak of Love”.

Det är ett renodlat dejtingprogram som utspelar sig i Åre.

– Man kan förvänta sig väldigt mycket dejting och mycket kärlek.

De andra som medverkar i programmet är Sara Bolay, Alex D’Rosso och Edwin Ramwall. De har också medverkat i ”Ex on the beach” tidigare.

– Alla hade en relation till varandra på något sätt innan vi gick in. På sätt och vis får man följa våra relationer till varandra med.

Elin Skog berättar också att hon har suttit i karantän för att få medverka i programmet. De har också haft en sjukvårdare nära till hands.

– Vi har suttit väldigt mycket i karantän och vi har testat oss regelbundet. Var tredje dag har det varit tops upp i hjärnan och alla i produktionen har testat sig.

Singlarna som Elin Skog, Sara Bolay, Alex D’Rosso och Edwin Ramwall ska träffa i programmet har castats efter deras preferenser.

– Jag kommer alltid tro på kärleken oavsett om jag hittar den eller inte. Det finns någon för alla där ute. Jag är en riktig kärlekstorsk.

”Celebrity Ex on the beach - Peak of Love” har premiär på Discovery plus den 23 februari. NA undrar vad som händer för Elin Skog härnäst?

– Jag vet inte riktigt. Corona har varit så begränsande och de anpassar programmen. Jag tycker det skitkul att göra tv. Om jag fick välja hade jag gärna velat vara med i ett tävlingsprogram, som ”Fångarna på fortet” eller liknade.

Inte Big brother?

– Jag är lite rädd för Big brother för att det är livesänt. De är jättemodiga som är med när de sänder 24/7. Jag hade inte klarat det och hade varit jättestressad. Det passar bättre för mig att det är förinspelat.