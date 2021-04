Här ska Sävenfors Lodge och Vineri byggas: ”Perfekt plats att bygga vårt besöksmål”

Sävenfors Lodge och Vineri är under uppbyggnad. Bakom satsningen finns makarna Per och Ingunn Fritzell och företaget Grythyttan Vin.

– Här ska vi skapa en helhetsupplevelse för våra besökare. Med våra viner kopplade till naturen, friluftsliv, upplevelser och relax, säger Per.

– Som besökare hos oss ska man känna sig som om man vore hemma, säger Ingunn.