Här står örebroaren på Mello-scenen – Sannex om chanserna: ”Värd att gå vidare”

Senast vi pratade med Sannex trummis Micke Norsten hade bandet ganska nyss fått reda på att de skulle tävla i Melodifestivalen. Och sedan dess har de hunnit med en hel del förberedelser.

– Vi har varit uppe i Stockholm och satt ihop numret så vi vet vad vi ska göra. Vi har provat kläder, repat koreografin och körsång. Nu sätter vi ihop det sista denna veckan. Det känns jättebra, berättar han.

Men redan i söndags kunde tittarna se Sannex i tv-rutan när de gästade Bingolotto.

– Det ska bli jättekul. Men det är också bra för oss att öva i skarpt läge. Vi har inte spelat ihop på jättelänge, sa Micke Norsten till NA ett par dagar innan programmet sändes.

Sannex sjöng bland annat ”Inget stoppar oss nu” och Bingolottos husband stod för det instrumentala. Då var det drygt en vecka kvar till att de skulle framföra sitt bidrag ”All inclusive” på Melodifestivalen. Låten är skriven av Greta Svensson och Hans Thorstensson.

Under måndagen samlades alla Sannex-medlemmar i Örebro för att åka tillsammans i deras turnébuss till Stockholm, där alla deltävlingar hålls detta året.

– Det kommer kännas lite konstigt att åka turnébussen, sa Micke Norsten och syftar på att det har blivit väldigt får konserter det här året.

Men i bussen finns det gått om rum.

– Fyra grabbar på 22 kvadrat brukar vi säga.

– Men nu går vi in i Mello-bubblan, säger han, och därför passar NA på att ta Mello-tempen genom tio frågor.

Varför sökte ni till Melodifestivalen?

– Det är ganska uppenbart, alltså det är ett stort skyltfönster och en rolig tävling att vara med i. Det är där alla vill vara med. Vi har varit på gång mot Melodifestivalen i många år.

Hur då?

– Det gäller att man har en bra låt och ligger rätt i tid. Vi har varit på det i många år, men det är andra som har gått före oss i kön. Nu stod stjärnorna äntligen rätt på himlen.

När ni fick beskedet om att ni skulle vara med, hur tog ni det då?

– Andreas (sångare och gitarrist) ringde upp oss och nästan grät i telefonen. Alla blev jätteglada! Det är nästan det största man kan vara med i. Det är en liten pojkdröm som vi har haft allihop. Det är något som man vill ha på bucket-listan.

Deltävling fyra närmar sig med stormsteg, hur känns det?

– Jag känner mig ganska lugn och bekväm. Man är så van att fokusera på det man ska göra. Än så länge har de inte kommit någon nervositet.

Du har varit med i bandet sedan 2009, blir du fortfarande nervös då?

– Vi har mycket trygghet i att vara ett band. Vi har gjort mycket grejer genom året, som till exempel Allsång på Skansen och varit med i Bingolotto flera gånger. Så vi har lite tv-vana. Men det är klart att det kommer bli en viss anspänning när vi kliver upp på scen på lördag.

Vad tror du om era chanser att ta er vidare från denna deltävling till finalen?

– Nu kanske jag sticker ut hakan, men jag tror att vi går till andra chansen. Jag hoppas på det. Då får man ett tillfälle till att synas i tv. Och det är många som det har gått bra för genom andra chansen. Det är inga fel. Men det vore absolut surt att åka ut första omröstningen.

När det gäller era chanser att vinna hela tävlingen, så sa du sist att du tror att ni kan slå lite underifrån, hur känner du i dag?

– Vi är stora i våran bubbla, i vår genre. Det är kanske inte så många av gemene man som vet vilka Sannex är. Låten är så pass bra den är värd att gå vidare. Jag tycker att låten är väldigt strak och jag känner mig nöjd med låten.

Har ni någon taktik för att vinna?

– Jag tror inte att man kan ha en taktik för att vinna. Jag tror man måste gå in med inställningen att man ska göra så bra som man kan. Vi måste prestera på topp.

Vad kan vi som publik väntas oss av erat bidrag?

– Ni kan vänta er en glad somrig upptempolåt, som ger hopp om denna sommar. Den känns hoppfull om att det kommer bättre tider.

Varför ska vi rösta på er?

– Jag tycker att folk ska rösta på låten för det är bra låt. Den har lite glimten i ögat.

Fakta: Deltävling fyra

Plats: Annexet, Stockholm

Tid: Lördag den 27 februari klockan 20.00

Kanal: SVT1

Programledare: Per Andersson och Pernilla Wahlgren

Fakta: Här är bidragen i deltävling fyra

1. Good Life

Artist: Tess Merkel

Låtskrivare: Tony Malm, Tess Merkel, Palle Hammarlund, Mats Tärnfors

2. Allting är precis likadant

Artist: Lovad

Låtskrivare: Mattias Andréasson, Alexander Nivek, Lova Drevstam, Albin Johnsén

3. Best Of Me

Artist: Efraim Leo

Låtskrivare: Efraim Leo, Cornelia Jakobsdotter, Amanda Björkegren, Herman Gardarfve

4. In The Middle

Artist: The Mamas

Låtskrivare: Emily Falvey, Robin Stjernberg, Jimmy Jansson

5. All Inclusive

Artist: Sannex

Låtskrivare: Greta Svensson, Hans Thorstensson

6. Behöver inte dig idag

Artist: Clara Klingenström

Låtskrivare: Clara Klingenström, Bobby Ljunggren, David Lindgren Zacharias

7. Every Minute

Artist: Eric Saade

Låtskrivare: Eric Saade, Linnea Deb, Joy Deb, Jimmy "Joker" Thörnfeldt