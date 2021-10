Här stoppar Eva och Torbjörn tjuvarna – till egna butiken: ”Adrenalinet gjorde sitt”

Då hade de redan larmat polisen om ett pågående inbrott. Eva och Torbjörn fann två personer på platsen som var i full färd med att fylla sin bil med varor utan att ha betalat för dem. Larmet inkom mitt i natten, tio minuter över två.

Kunderna har tillgång till butiken dygnet runt så det var inte tidpunkten när tjuvarna tog sig in som gjorde att larmet gick. Däremot reagerar kamerorna på sådant som Eva kallar "avvikande beteende" och det var det som gjorde att det kom larm per sms hem till henne mitt i natten.

– När vi kom fram körde Torbjörn upp bilen precis framför fronten på tjuvarnas bil så att de inte skulle kunna köra därifrån.

Likafullt försökte mannen att sätta sig framför ratten och köra iväg, men i samma stund dök polisen upp.

Så det hann aldrig bli otäckt eller hotfullt?

– Jag hann aldrig tänka i de banorna. Det var väl adrenalinet som gjorde sitt till. Det enda jag tänkte var att de ska inte få ta nåt, säger Eva.

– Det känns jätteskönt att de kunde fångas.

De båda misstänkta tjuvarna, en man i 50-årsåldern och en kvinna i 40-årsåldern, sitter nu anhållna.

Eva fick ägna morgonen och förmiddagen åt att reda upp efter den avbrutna stölden. Hon har fotograferat varor och lämnat beräkningar av varuvärdet till polisen. Hennes bedömning är att tjuvarna hade lastat in varor till ett värde av 30 000 kronor i butikens papperskassar.

De verkar inte ha varit ute efter något speciellt utan har plockat på sig allt möjligt.

– Det var nog bara chips de inte hade försökt få med sig, konstaterar Eva Näslund.

En del varor kunde hon lägga tillbaka i hyllorna i butiken.

– Men kyl- och frysvarorna var bara att kassera för där hade kylkedjan brutits och då kan vi inte sälja varorna, säger Eva.

Kommer ni vidta några åtgärder för att minska risken för stölder i framtiden?

– Vi har precis satt in nya övervakningskameror som tar jättebra bilder. Dessutom måste man logga in sig med sitt Bank-ID för att komma in i butiken, och det har mannen gjort så vi har hans namn.