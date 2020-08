Här tar kammarkören ton – bjuder boende på sång: ”Fått fantastiskt bemötande”

Kanske har du sett och hört dem nån lördag under sommaren på torget i Nora? Och kanske har du själv stämt in i sångerna och sjungit med. För nu har delar ur Nora kammarkör bjudit på spontan allsång under fyra lördagar i juli. Ett sätt för kören att göra nånting i dessa coronatider när så mycket är inställt.

– Det började med valborg, och spontan körsång på kyrktrappan, berättar Elof Jönsson, ordförande i Nora kammarkör och körsångare sen många år tillbaka.

Sen sa Kristofer Haglund i kören att ”kan vi inte köra på torget också, för skojs skull”, och så blev det. Och inte nog med det. Efter sången på kyrktrappan kom Kristofer med idén att sjunga för de boende på Hagby ängar. Utomhus förstås på säkert coronaavstånd. Det har de nu gjort två gånger, och det har varit mycket omtyckt.

– Vi har fått väldigt bra respons, gamlingarna – om jag får säga så – har uppskattat det otroligt mycket, säger Kristofer.

De har sjungit fem låtar vid fem boenden varje gång. Och körledare är Marie J:son Lindh Nordenmalm.

– Vi har fått ett fantastiskt bemötande. Och det är jättebra att vi kunnat göra det här i dessa coronatider, säger Marie.

Kören har sin replokal i samlingssalen på Hagby ängar och bjudit de boende på körsång ett par gånger om året, vid våren och julen.

– Så det här ligger i linje med det vi brukar göra, berättar Elof.

På torget har kören haft sångtexterna utskrivna på papper så att alla som vill kunnat ta och vara med i allsången. Och det har en hel del gjort också. En dam sa att ”vi kom till Nora och då var det sång på torget, vad kul”, berättar Kristofer.

– Förhoppningen är att kunna köra spontan allsång på torget även nästa år, säger han.

– Och det har kommit sångare från andra körer också och varit med, förklarar Elof.

Efter sommaren väntar Ljusstråkskonsert i Nora kyrka 6 september och konsert i Järnboås kyrka 25 oktober.