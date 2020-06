Här tas första spadtagen – ny förskola byggs vid Alnängarna

Det är vid CV-området i närheten av Alnängarnas koloniområde som bygget av den nya förskolan har påbörjats. Bygget har startats eftersom behovet av förskoleplatser i de centrala och östra delarna av Örebro har skjutit i höjden.

Förskolan ska enligt ett pressmeddelande från Futurum byggas utifrån konceptet Framtidens förskola 2.0. Kommunen vill främja ett gott samarbete mellan avdelningarna och möjliggöra en bra pedagogisk verksamhet.

Förskolan kommer att ha trästomme och fasaden kommer att vara helt gjord i trä. Själva byggandet är det Futurum och Sjötorps hus som ligger bakom.

Stommen planeras att resas under augusti 2020 och under hösten 2021 är det tänkt att barn och pedagoger ska flytta in.