Här tas första spadtaget inför satsningen på superbussar i Örebro: ”Kommer att märkas av”

– Det är ett vanligt VA-arbete i förebyggande syfte för att förhindra framtida läckor. Det har inte med själva BRT-projektet att göra, men man vill inte ha läckor sen när det väl är i gång, förklarar Fredrik Väcklén, lagbas och rörnätstekniker på tekniska förvaltningen.

NA var på plats på Willys parkering på Tingslagsgatan i Almby när grävskoporna började tugga sig igenom asfalten tidigt på tisdagsmorgonen. Det schaktas även på andra sidan Rudbecksgatan, på Sockengatan.

– Det är först från nästa vecka som det blir störningar i trafiken. Då blir det en fil in mot stan avstängd i cirka 50 meter förbi korsningen vid Hagmarksgatan, upplyser Väcklén.

I etapp två, som går hand i hand med första etappen, grävs det på Hagmarksgatan, på vardera sida om Rudbecksgatan. Hagmarksgatan kommer att vara helt avstängd från Rudbecksgatan till Tingslagsgatan på den östra sidan, men Tingslagsgatan kommer att hållas öppen. Infarten från Rudbecksgatan till Hagmarksgatan, västerut, är öppen under denna etapp men utfarten från Hagmarksgatan till Rudbecksgatan på den västra sidan är avstängd. Under denna etapp, som beräknas pågå i ungefär fyra veckor, kommer det även att utföras nattarbete i Rudbecksgatan under tre nätter vecka 18.

– Då är vi mitt korsningen så då blir det vakter och växelvis trafik, påpekar Väcklén.

I den tredje och sista etappen, som beräknas pågå i ungefär två veckor, utförs grävjobb på Drakenbergsgatan samt Kyrkvärdsvägen, på andra sidan Rudbecksgatan. Infarten till Tybble centrum är öppen under denna etapp men utfarten från Drakenbergsgatan till Rudbecksgatan är avstängd. In- och utfarten till Tybblegatan från Drakenbergsgatan blir avstängd, trafiken leds istället om via Gustav Clasons gata. Kyrkvärdsvägen blir under denna etapp en återvändsgata. Framkomligheten på Rudbecksgatan påverkas inte under denna etapp.

Hur tror du att örebroarna kommer att reagera på trafikstörningarna?

– Jag kan bara svara för VA-arbetet och där är det vid Hagmarksgatan som det kommer att märkas av, svarar Fredrik Väcklén.

Vad tycker du själv om satsningen på superbussar?

– Det har jag ingen åsikt om. Diplomatiskt svar, säger han och ler.