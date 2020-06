Här tvingades de stänga av vattnet efter midsommar – uppmanar de boende: ”Läckor kan inte läsa”

Lite regn och höga temperaturer.

Sommarskönt, kanske. Men det vädret gör också att risken för vattenbrist ökar – i synnerhet i små grundvattenmagasin.

Just nu bedömer myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) att nivåerna i hela länet är under de normala. På sina håll till och med mycket under det normala.

Så det gäller att vara försiktig med vattenanvändningen. Och det av flera skäl.

Det blev det lilla samhället Klockhammar utanför Närkes Kil varse under midsommarhelgen.

När boenden drog på sina kranar i söndags kom det inget vatten.

– Det var ett par timmar där vattnet stängdes av, säger Hans Nilsson, ordförande i Klockhammars samfällighetsförening.

För när värmen slår till kräver blommorna sitt. Liksom människor som vill ta sig ett svalkande bad.

– Folk vattnar och fyller badbaljor. Om de fyllde och vattnade på natten vore det inget problem, berättar Hans Nilsson.

– Vatten finns, men filtret hinner inte med om man fyller upp bassänger. Det är svårt att begränsa när det är så här varmt och folk vill fylla badtunnor.

Hans och samfälligheten gick snabbt ut på hemsidan och berättade om problemen. Där uppmanade man också de boende i området att vara försiktiga med vattnet.

– När vi går ut på hemsidan och säger att de ska skärpa till sig, då sjunker det direkt. Så vi vet ju att det inte är en läcka, för läckor kan inte läsa.

Men skulle vattnet stängas av igen så finns det ändå tillgång till dricksvatten, bedyrar Hans.

– När vi stänger av ledningen så finns det alltid så man kan hämta vatten vid vattenverket, eftersom vi har en kran på utsidan så ingen obehörig behöver gå in.