Hårt arbete i skogen till usel lön

En återblick ifrån 1946, berättade för mig av min far. Jag hittade äntligen min fars vittnesbörd om hans mödosamma slit i skogsarbete i början av 1900-talet.

Detta startade med att hans föräldrar var tvungna att emigrera till USA. Som så många vet var det omöjlig för en fyrabarnsfamilj att leva i detta land. Min far var äldst i syskonskaran vilket resulterade i att han blev tvungen att försörja två av sina yngre syskon.

Han och jag satt på varsin sten framför vedboden en tidig vårmorgon, då började han berätta hur jobbigt han hade när de åkte. Far var ju bara 14 år men han fick sätta i gång att arbeta i skogen, det fanns ingenting annat att livnära sig av den tiden.

Han arbetade som en galärslav, vintern kom med mycket snö och han köpte mat i bolagets affär, men till slut kom äntligen våren. Bolaget ordnade med sluträkningen, men det blev ett bakslag för alla den vintern. Far blev skyldig bolaget två och en halv riksdaler enligt dåtida pengar. När han berättade för mig rann tårarna från ögonen. Far fick plikta med tio gratis dagsverken à tio timmar per dag. Åt bolaget. Vilket liv han levde. Hemskt.

Han tittade med tårfyllda ögon på mig och sa ”Sonen min, ge aldrig din röst åt borgarna, lova mig det, de bara kräver mer och mer av folk.” Jag svarade ”Så länge jag finns i detta livet lovar jag detta.” Det har gått en lång tid sedan dess och jag har hållit löftet och kommer att fortsätta med detta. Detta är den sanna berättelsen om dåtida borgarsamhället.

”Knut Wedevåg”

Lindesberg