Hartman om rivningen: "Det här blev värre än jag trodde"

För tre år sedan samlade Göran Hartman in 3000 namn i protest mot de planerade rivningar och skövling av Tivedens kanotled. Han är fortfarande kritisk, och menar att Sveaskog inte hade behövt genomföra rivningen, trots att de har tillstånd. Att någon fisk skulle vandra upp eller att projektet på något sätt är miljövänligt tror han inte på.

– Om man tittar på sjöbotten ser man att det växer väldigt lite alger och stenarna är brunaktiga. Det innebär att det är mycket järn i berggrunden. Det gillar inte öring, så projektet är dömt att misslyckas från första början. Istället kommer miljontals gäddyngel att vandra ner i vattendraget och hota Undens röding istället.

De bruna stenarna är blandade med ljusare sprängsten som kommer från material som Sveaskog placerat ut på den blottlagda sjöbotten. Vatten från sjön flödar i en fåra ner mot den rivna dammen och Göran Hartman pekar ut oljespill som ligger kvar efter arbetena.

Göran Hartman är kritisk att till att dammens murverk från 1600-talet ersatts med en stenåker. Både turistiska, historiska och kulturella värden har gått förlorade, anser han.

– Vem vill se det här? De enda som kommer gilla det här är vildsvinen när slyn börjar växa upp. Länsstyrelsens experiment med fisk som inte finns borde inte stå över dessa värden. Det här är kulturmord, säger Göran Hartman och tittar kritiskt på hur dammen är riven. Någon förstärkning för den resterande delen av dammen finns inte.

– Det som är kvar kan lätt spolas bort vid vårflod eller skyfall, eller när kravis bildas forsen i vinter, säger han.

Han undrar också varför projektet genomfördes under andra hälften av maj.

– I domen från mark- och miljödomstolen står klart och tydligt att arbetena inte bör utföras under häckningstiden. Naturen är som en barnkammare just då. Ändå valde Sveaskog att både anlägga ny väg för grävmaskiner och rasera dammen i ett helt orört skogsområde just när naturen är som känsligast.

Nu hoppas han på bävern.

– Ny natur skapas inte av sand och grus. De kan riva hur många dammar de vill, 30 000 bävrar kommer vinna tävlingen och bygga upp dem igen och säkra den biologiska mångfalden. Och bävrar tillåter inte fiskpassage, säger Göran med glimten i ögat.