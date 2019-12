Hasse & Tages kärlekshistoria: Lägerelds-tv när den värmer som bäst

Lägerelds-tv. Det är ju en gängse etikett på program som tilltalar alla åldrar – det ska vara festligt, folkligt och fullsatt i tv-soffan. Paradexemplet är Melodifestivalen.

Med början på juldagen visar SVT en serie i tre delar om Hasse Alfredson och Tage Danielsson, med Jane Magnusson som regissör och manusförfattare. Det är en personligt hållen berättelse om bästa vännerna som blev Hasse-å-Tage med svenska folket, en karriär som började sent 1950-tal och och pågick fram till 1985 då Tage dog alldeles för tidigt.

När de började värmde sig svenskarna vid samma eter-brasa, då fanns bara en tv-kanal och en radiokanal. Det som sändes där nådde en bred publik, enligt uppgift ska 90 procent av befolkningen ha tittat på Hylands hörna. På 70-80-talen trängde Hasse&Tage tillsammans och var för sig igenom det ökande bruset med filmer som ”Äppelkriget”, ”Picassos äventyr” och för den delen allvarligheter som ”Den enfaldige mördaren” och underbara ”Ronja rövardotter”.

Under julen blir berättelsen en trestegsraket. I första avsnittet vittnar dagens komiker om vad Hasse&Tage betytt för dem. Allt från Henrik Dorsins idoldyrkan till undrande 90-talister i ”I Just want to be cool”-gänget som förvånat upptäcker referenser när de får se någon svart-vit gammal sketch ur Mosebacke monarki – smart sätt att fånga in de unga. Vi som passerat 50 behöver inte snärjas. Vi kan le bara någon utropar ”spik i foten” eller kör det kvasifilosofiska ”livet är som en påse”.

Intervjupersoner som vittnar framför kameran om sin kärlek till olika berömdheter är ett tv-berättande som jag lätt blir allergisk emot, men de som får prata i den här serien har faktiskt intressanta saker att säga – barnen berättar minnen, liksom dåtida kollegor och politiker samt tyckare som tolkar tidsandan.

Andra avsnittet handlar om komikerparets 30-åriga samarbete, från den svartvita busiga tiden, till Tage Danielssons begravning då Hasse står vid kistan och håller tal till sin allra bäste vän.

I tredje avsnittet är fokus på samhällsengagemanget. Tage och Hasse arbetade i Amnesty för att fria politiska fångar, ledde insamlingar till medborgarrättsrörelsen i USA och stod faktiskt på scen med Martin Luther King. Och de lyckades till och med göra något roligt av en kärnkraftsolycka – Tage Danielssons monolog om att haveriet i Harrisburg var så osannolikt att det egentligen inte hade hänt.

Det har blivit mycket Hasse&Tage under hösten. Många av oss har sett biofilmen som Jane Magnusson klippt ihop från serien. Helt okej med upprepning, med lite mer sammanhang. Den som dessutom läst Kalle Linds fina biografi om Hasse Alfredson har fått fördjupning, och så finns ju sedan tidigare Klas Gustafsons utmärkta biografi om Tage.

För övrigt ligger flera av revyerna ute på SVT:s Minnenas television för den som vill njuta av Lindemän och annat Hasse&Tage-material.

”De var det lim som höll ihop drömbygget Sverige, och limmet var skrattet” säger tv-berättaren – och som så ofta ger den där blicken i backspegeln en förenklad bild. Nog fanns det skavanker i folkhemmets fasader även för 40-50 år sedan.

Serien är ett fint bokslut över två män som blev ett begrepp. Och ett smart grepp är det att spela in under ett år i den lilla stugan på stockholmska Söder där det spånade och skrev. Finalen blir nästa löjligt idyllisk när familj, vänner och komiska arvtagare samlas kring en puttrande gryta med rödfärg, penslarna åker fram och såpbubbelmaskinen går igång. Det är lägerelds-tv när den värmer som bäst.