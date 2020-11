Hastigheten utanför Ramundergården sänks till 30 ”Bra att ta det lite lugnare”

Medborgaren reagerade i somras på att bullernivån för boende på Ramundergården kan bli mycket hög ibland. Balkongerna och altanerna på Ramundergården ligger åtta till tio meter från vägbanan.

”Lastbilar, bussar, arbetsfordon och bilar accelererar på Röforsvägen från Kjellbergsgatan upp mot Tavernagatan”, skriver medborgaren och föreslår att enkelriktad trafik ska införas på Röforsvägen från Tavernagatan förbi Ramundergården. Tung trafik föreslås förbjudas förbi Ramundergården och hastigheten sänkas till 30 kilometer i timmen.

– Tyvärr kan vi inte klara av att genomföra alla dessa förslag. Vi kan klara av att sänka hastigheten till 30 kilometer i timmen. Det är generellt sett bra att ta det lite lugnare, sa Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande (KD), till kommunfullmäktige förra veckan.

– Möjligtvis när man kommer nerifrån att man gasar på lite förbi Ramundergården, men man får ju ändå tvärnita när man kommer till den 90-gradiga svängen som fortsätter upp på Röforsvägen, fortsatte han och föreslog att enbart hastigheten ska sänkas.

Beredningen av förslaget har visat att det inte är möjligt att förbjuda tung trafik helt och inte heller enkelrikta trafiken då denna i så fall skulle tvinga köra Postgatan och andra mindre lämpliga gator. Enligt utredningen som gjorts inför beslutet har fordon redan idag nedsatt hastighet på grund av det hinder som väjningsplikten och kurvanordningen utgör i korsningen vid Tavernagatan.

Den 90 gradiga svängen från Röforsvägen in på Järnvägsgatan, bidrar även den enligt utredningen, att fordon håller en låg hastighet. En sänkning av hastigheten till 30 anses dock medföra att fordon troligen accelererar i mindre omfattning mellan Tavernagatan och Järnvägsgatan.

Eftersom Länstrafikens bussar huvudsakligen kör via Postgatan och lastbilar till och från företaget Laxå Special Vehicles kör via Fabriksgatan och vidare ut på väg 205 och E 20, antas den trafiken inte störa så mycket. Tung trafik till och från företagen Novatel och Selab vid Saltängen kör via Saltängsvägen och Lars Lindahls väg ut på E 20. Laxå Kommunfastigheters tunga fordon trafikerar dock Röforsvägen t under sina uppdrag. Ett annat skäl som anges för fartsänkningen är att skolbarn passerar Röforsvägen till och från Idrottsvägen.

Kommunfullmäktige beslutade att besvara medborgarförslaget med att sänka hastigheten utanför Ramundergården till 30 kilometer i timmen.