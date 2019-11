Hatstorm mot Astrid på sociala medier efter gårdagens Idol: ”Det är fegt, omoget och långt ifrån okej”

Gårdagens tema i Idol var "Team Spirit" där idolerna fick välja låtar till varandra. Astrid hade valt låten "Animal" av Neon Tress åt Christoffer Hamberg.

Den som fick minst röster och åkte ut ur tävlingen var Christoffer Hamberg. Juryn valde att inte utnyttja sin livboj för att rädda kvar Christoffer i programmet. Efter det började hatkommentarerna över Astrid hagla i sociala medier.

"Jag respekterar att människor kommer att ha åsikter om det, mig och låten som Christoffer fick. Jag har däremot ingen respekt för personliga påhopp och folk som känner sig tvungna att kläcka ur sig vidriga saker om andra människor", skriver Astrid på sin Instagram.

Hatstormen var så massiv att Astrid kände sig tvingad att stänga av sitt kommentarsfält på Instagram.

"Det är fegt, omoget och långt ifrån okej oavsett situation. Vill bara put that out there", skriver Astrid.

En annan som reagerade mot hatstormen var jurymedlemmen Nikki Amini.

"Astrid, eller någon annan av deltagarna, ska inte behöva ta emot grova påhopp i sociala medier efter en avslutad fredagsfinal och behöva stänga av kommentarsfält på sitt Instagramkonto. Hon ska få njuta av och vara stolt över sin prestation", skriver Nikki Amini på Instagram¨.

Fotnot: NA har utan resultat sökt Astrid för en kommentar.