Hederos & Hellberg hand i hand: ”Använder vår musik som ett slags lagligt lugnade medel”

Hand i hand står de på omslaget, visserligen med mörkt vatten ända upp på låren men ändå som trygg bromance, och löfte i gryningen. "Tillsammans mot ljuset" heter titellåten och deras nya album. Duons förra skiva "Together in the darkness" kom för 20 år sedan och andades mer av ungdomlig nedstigning i mörkret. Två decennier senare är anslaget vemodigt men också ljusare.

– Det är väldigt skönt att det råkade bli så vintern 2021– det hade känts meningslöst att komma med ett alltför knäckande budskap just nu, det här blir en fin tröst för oss och för andra. Jag tror alltid att vi använt vår musik som ett slags lagligt lugnade medel och det är väl så vi hoppas att folk använder den också, säger Martin Hederos.

I slutet av 1990-talet bildade pianisten Martin Hederos och sångaren/gitarristen Mattias Hellberg en duo mest för att deras gemensamma rockband Nymphet Noodlers hade ebbat ut. De ville ses och fortsätta "koka grytor". En hyllad skiva blev snart två, de turnerade i Europa och blev förband till Van Morrison trots att det aldrig var meningen eftersom båda var upptagna med annat. Martin Hederos med Soundtrack of Our Lives som plötsligt hade kontrakt i USA, Japan och Europa.

2003 gjorde Hederos & Hellberg en officiell avskedskonsert – det fanns helt enkelt inte tid för mer. Men vänner var de fortfarande och sommartid har de också återförenats inför en trogen publik. Längtan efter att göra ny musik ihop har de haft kvar.

– Det är ju det som driver en, innerst inne. Att bara fortsätta som vi hade gjort hade varit trevligt men som att suga på en gammal karamell, säger Mattias Hellberg.

Lyckligtvis började de göra låtarna långt före pandemin, och i den mån pandemiläget har påverkat skivan är det i så fall genom extra spelglädje. Mattias Hellberg bor i Oslo, vilket betyder att han just nu inte kommer därifrån alls. Allt ifrån hans Ullevispelningar med Håkan Hellström till en festivalsommar och turné med norrmannen Erlend Ropstad har blivit inställda eller skjutna på framtiden.

Martin Hederos har hela tiden haft jobb men också fått 80 spelningar inställda eller framflyttade.

I somras kunde de dock ses i Silence-studion i värmländska Koppom. Med sig in i det nya projektet hade de "oceaner av ny musikalisk erfarenhet". Martin Hederos bland annat från jazzbandet Tonbruket och improvisationsmusik. De tycker båda att deras instrumentella samspel har utvecklats ordentligt.

– Vi vågar vila i musiken och lyssna på varandra, säger Martin Hederos.

Till den tidigare treenigheten piano, sång och munspel har de nu vågat lägga på fler instrument i studion. Till Koppom kom även Christian Kjellvander och Frida Hyvönen som sjunger på två av låtarna, däribland singeln "Puff" som släpptes i januari. Bland låtarna finns också en cover, "Din hand", av Robert "Strängen" Dahlqvist, tidigare gitarrist i The Hellacopters, som dog i samband med ett epileptiskt anfall, bara 40 år gammal och efter att just ha spelat in den låten.

Att det nya albumet för duon närmare den svenska vistraditionen är ett påstående som får dem att reagera olika.

– Jag vet knappt vad den är, säger textförfattaren och rockgitarristen Mattias Hellberg.

När det kommer till melodierna och musiken – definitivt, enligt Martin Hederos.

Nu är de båda inriktade på en fortsättning:

– Vi längtar efter att träffa nya och gamla lyssnare, säger Martin Hederos.

Fakta: Hederos & Hellberg

Mattias Hellberg och Martin Hederos kommer båda från Värmland och spelade tillsammans i rockbandet Nymphet Noodlers från Karlstad. Hederos & Hellbergs bildades 1999 mest som ett sidoprojekt och spelade in två album före avskedskonserten 2003. Därefter har duon spelat in en ep och ett livealbum.

Mattias Hellberg har gjort fem soloalbum och spelat som rockgitarrist med bland andra Håkan Hellström, Nationalteaterns Rockorkester, Stefan Sundström, Erlend Ropstad, Janove, The Hellacopters mer flera.

Martin Hederos har varit pianist i The Soundtrack of Our Lives, tillsammans med Ane Brun, Anna Ternheim, Sofia Karlsson, Nino Ramsby, i Tonbruket, Fire! Orchestra, Hederosgruppen med flera.

Erika Josefsson/TT