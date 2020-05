Hela damlaget lämnar ÖSK Futsal – som tvingas starta om: ”Ligger nära till hands att det får vila ett år”

ÖSK Futsal kommer, av allt att döma, stå utan damlag i höst.

Klubben drog igång sin damverksamhet genom att ta över Scandinavian FC:s damlag inför 2018/19, men efter två år i ÖSK:s namn går nu hela laget mangrant tillbaka till sin tidigare förening.

– Styrelsen i ÖSK har aldrig haft några krav på oss och vi har fått jäkligt bra sportsliga förutsättningar, inget har inget saknats. Men på något sätt har vi ändå fortsatt vara Scandinavian – vi är samma spelare och ledare i fotbollen också, och då kan vi lika gärna spela under Scandinavians namn inomhus också. Våra spelare har inte heller haft lika höga ambitioner som ÖSK – i fotbollen har vi till exempel valt att tacka nej till division 2 i år för att spela kvar i division 3 för att slipa resorna, säger Björn Sjödin som tränat laget under hela perioden och som nu följer med tillbaka till Scandinavian.

Christoffer Wickman i ÖSK Futsals styrelse håller med:

– Det är inga konstigheter och inga hard feelings. Vi är jättejättenöjda med att vi haft det här damlaget i två år och med vad de presterat. Lagets besked kommer ändå inte som någon chock för oss: Varken de eller vi har känt att de blivit ett ÖSK Futsal-lag även om de varit en del av föreningen och burit våra matchtröjor, i och med att de varit samma spelare och ledare som i Scandinavian och tränat ute vid universitetet.

När Scandinavian kom in i ÖSK Futsal var tanken att direkt skicka in en anmälan till landets högsta serie, RFL. Men anmälningstiden missades då, 2018, och i fjol valde klubben att avstå. I stället har ÖSK spelat i länets division 1-serie: Under debutsäsongen vann de serien, i år blev de trea. I DM åkte laget ut i kvartsfinal i fjol, avancerade till semifinal mot Marieberg i år.

– Vi har slagit RFL-lag som Linköping och Norrköping på cuper och tror lätt att vi skulle kunna hävda oss och vara bland de bästa där, men vi har inte velat göra något halvdant. Och så har vi inte prioriterat det här med resor, säger Sjödin som är medveten om att laget kan bli av med platsen i division 1 när man nu lämnar ÖSK:

– Vi har ställt in oss på att få börja om i lägsta serien.

ÖSK Futsal har ännu inte gett upp tankarna på att ha ett damlag till vintern, men det mesta talar för att det inte blir så.

– Vi ska ta den diskussionen på nästa styrelsemöte, men det ligger nära till hands att damlaget får vila ett år och att vi sedan gör en nysatsning till säsongen efter. Det är redan väldigt osäkert utifrån coronan – med sponsorer och när säsongen ska dra igång – så vi har redan tusen bollar i luften och nu kom dessutom det här. Vi är en förening som både vill och ska ha ett damlag, men det är svårt i det här läget att försöka börja sätta ihop en ledarstab och en spelartrupp, säger Wickman.

Att ÖSK Futsal nu blir av med sitt damlag sammanfaller med att ÖSK Fotboll skaffar sig ett – genom att på torsdagens årsmöte ta över ÖSK Söders. I futsal spelar de flesta ÖSK Söder-spelarna i stället för lokalrivalen Örebro FC, som varit i SM-slutspel två år i rad. Men även ÖSK Söder hade i vintras ett annat, ungt, futsallag i seriespel.

– Vår grundtanke när vi startade damlaget var att samarbeta med ÖSK Söder. Men då hade redan de mesta och bästa gått in i ÖFC, så det blev aldrig aktuellt. Nu kanske vi får titta på det igen, säger Wickman.