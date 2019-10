Helgens väder: Molntäcket väntas dominera himlen: ”Kan bli en hel del regnskurar”

När vi kliver in till helgen kan länsborna förvänta sig varierat väder. Under lördagen drar det in en hel del moln, men trots det väntas temperaturen ligga på dryga tio grader.

– Molnen kommer dominera samtidigt som ni kommer få se luckor av sol under dagen. Det kan även bli en hel del regnskurar mitt på dagen, men det väntas avta under kvällen säger Stormgeos meteorolog Johan Groth.

Söndagen blir lite av en repris på lördagen. Den största skillnaden är att det finns lite större chanser till sol i hela länet fram till lunch. Efter det letar sig ett nytt regnområde in över länet söderifrån.

– Det blir något svalare luft med ungefär tio grader. Men regnet kommer hålla i sig under hela dagen, med vissa uppehåll.